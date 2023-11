Schwarzenberg je nově hospitalizován ve Vídni, přepravilo ho tam letadlo

Schwarzenberg uvedl, že jej kvůli úspoře času přepravilo do Vídně letadlo. Důvod hospitalizace prozradit nechtěl. "To se zeptejte lékařů, proč mě sem převezli. Já to nevím. Že by tu byli větší specialisté, než v Česku, si nemyslím. Odhaduji, že to bude zhruba stejné, ale tady budu moct vidět děti a vnoučata," řekl serveru expres.cz.

Někdejší šéf české diplomacie chyběl v sobotu 28. října na Pražském hradě, ačkoliv mu u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu bylo prezidentem Petrem Pavlem propůjčeno nejvyšší státní vyznamenání. Řád Bílého lva občanské skupiny 1. třídy za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti politiky tak převzal jeho syn.

"Je to pro mě veliká čest. Obzvláště, když je to ve společnosti takových osobností, jako je Petr Pithart a Pavel Rychetský, které oba velmi ctím," řekl bývalý vrcholný politik portálu Seznam Zprávy.

Schwarzenberg byl ještě předloni v říjnu poslancem za TOP 09, které mezi lety 2009 až 2015 předsedal. V letech 2007 až 2009 a také 2010 až 2013 působil jako ministr zahraničních věcí, v druhém případě byl také místopředsedou vlády Petra Nečase. Jedno funkční období strávil také v Senátu.