Česká televize prodlouží vysílání pořadu UčíTelka do 19. června

Pořad podle vedoucího projektu Luboše Rosího během nouzového stavu oslovil téměř 60 procent školáků ve věku šest až 12 let. "Podle dat sledovanosti se vždy dívá jedno dítě a jeden rodič. A to je přesně to, jak byl pořad koncipován," podotkl Rosí.

Projekt UčíTelka aneb Když děti učí telka vznikl s odbornou garancí ministerstva školství. Televizní učitelky s žáky probírají kromě matematiky a češtiny další předměty, učivo prezentují zábavnou formou. "Není cílem do dětí něco nadrilovat. Cílem je, aby jim zůstal vytvořený návyk pravidelného učení," uvedla jedna z učitelek Lenka Ficová.

Žáci prvního stupně by se do školy mohli po skupinkách vrátit 25. května, docházka bude ale nejspíš dobrovolná. Maturantům by se dveře škol, pokud to vývoj epidemie dovolí, mohly otevřít 11. května. Žáci druhých stupňů a nematuritních ročníků středních škol nastoupí pravděpodobně až v září.

Pro starší žáky vysílá Česká televize každý den dokumenty v programu Odpoledka a pro všechny je pak určen web ČT Edu.