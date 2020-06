Druhý stupeň ZŠ a SŠ obnoví provoz omezeně

Zájem o docházku by většina škol měla znát do konce tohoto týdne. Některé ho odhadují na 70 procent žáků. Střední školy s ohledem na program nabitý přijímacími zkouškami či maturitami plánují pro studenty hlavně možnost individuálních konzultací. Vyplývá to z vyjádření zástupců školských asociací, které oslovila ČTK.

Školy se kvůli koronaviru uzavřely 11. března. Vláda je v uplynulých týdnech začala postupně otevírat. Od 11. května umožnila návrat žáků posledních ročníků základních a středních škol, od 25. května pak školákům z prvního stupně. Druhý stupeň a další ročníky středních škol se mohou otevřít od 8. června, pro školy to ale není povinné. Pro žáky je docházka dobrovolná.

Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého většina ředitelů návrat šesťáků až osmáků do konce června nějakým způsobem umožní. Jejich organizace se ale bude lišit. "Nenajdete skoro dvě školy, které to mají stejně, ale nejrozšířenější mezi kolegy je ten systém, že každá třída bude chodit jednou týdně a že když přijde víc než 15 žáků, tak udělají dvě skupiny," řekl.

Některé školy podle něj budou mít výuku třeba dvě hodiny denně každý den nebo budou mít jen odpolední třídnické hodiny, protože dopoledne už kvůli patnáctičlenným skupinám z prvního stupně nemají pro další děti personální nebo prostorové kapacity. Další školy si na přípravu aktivit pro druhý stupeň vzaly víc času a začnou třeba až od 15. června, dodal.

V Masarykově základní škole v pražských Klánovicích, kterou Černý řídí, se děti budou moct hlásit na konkrétní předměty, které na každý den škola vyhlásí. Podmínkou podle Černého bude nanejvýš 15 žáků ve skupině. Na rozdíl od prvního stupně se ale bude moct složení skupin různě měnit, řekl.

Kolik žáků do školy přijde, zatím podle Černého školy zjišťují. "Do konce tohoto týdne bychom to všichni měli vědět," uvedl. Někteří ředitelé podle něj odhadují zájem o docházku na 70 procent, Černý ho očekává spíš nižší.

Střední školy se chystají umožnit studentům nematuritních ročníků hlavně individuální konzultace. Předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová a šéf Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček uvedli, že školy nebudou mít na jiný program dost učitelů ani místa. Na maturitních oborech budou 8. a 9. června jednotné přijímací zkoušky a od 10. června ústní maturity. "Některé školy mají navíc vedle toho závěrečné zkoušky pro žáky učebních oborů nebo absolutoria pro studenty vyšších odborných škol," dodal Zajíček.

V Gymnáziu Nad Štolou v Praze 7, které řídí Schejbalová, se podle ředitelky kvůli přijímacím zkouškám a maturitám omezí i výuka na dálku. "I za standardního stavu to ve školách funguje tak, že v době maturit se plánují praxe, exkurze nebo cokoli jiného, aby tam žáci nebyli, takže jediné co jsme mohli naplánovat od 8. června, tak to je možnost individuálních konzultací, pokud zrovna učitel nebude u maturit," doplnil Zajíček.