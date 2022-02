Masarykova univerzita vypověděla smlouvy se čtyřmi ruskými univerzitami

"Jde o ukončení Dohody o spolupráci z roku 2009 s Yugra State University, ukončení Dohody o akademické spolupráci z roku 2008 s Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod a ukončení Smluv o výměně studentů z let 2012 a 2015 s Udmurt State University a National Research University Higher School of Economics in St. Petersburg," uvedla univerzita na stránkách. Informaci zatím vedení školy poslalo elektronicky, v pondělí pak odejdou dokumenty běžnou poštou.

Univerzita zdůraznila, že jde o ukončení spolupráce s institucemi a účelem vypovězení smluv není postižení studentů nebo akademiků s ruským občanstvím.

"Je proto pro nás absolutně nepřijatelné spolupracovat v oblasti mezinárodních vztahů a vzdělávání s institucemi země, která opakovaně nerespektuje základní hodnoty civilizovaného světa. Jsme připraveni diskutovat o obnovení naší spolupráce pouze tehdy, když si budeme jisti, že principy demokracie, svoboda a respekt sdílený s evropskými zeměmi 21. století v Rusku definitivně zvítězily," uvedl Bareš v dokumentech odeslaných rektorům ruských univerzit.