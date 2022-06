Nezájem o některé obory je jedním z důvodů, proč je obtížné dostat se na střední školu

Podle statistik Národního pedagogického institutu (NPI) nabízela letos čtyřletá gymnázia v Česku 26.122 míst, další maturitní obory 72.465 a nematuritní 55.351. Na maturitní obory se podle Cermatu hlásilo 79.633 žáků, přičemž 19.953 se jich chtělo dostat na gymnázium. Uchazečů bylo asi o 10.000 víc než před dvěma roky, protože v důsledku demografického vývoje končí základní školu čím dál silnější ročníky. Zejména v Praze si přitom letos mnozí stěžovali, že se některé maturitní obory rychle zaplnily a podle neúspěšných uchazečů bylo těžké najít volná místa i jinde.

"Míst ve středních školách je v celorepublikovém průměru dostatek, naplněnost je asi 54 procent. Problematické je jednak regionální rozmístění a jednak zájem pouze o určité obory. Je třeba jednat na úrovni krajských úřadů o navyšování kapacity žádaných oborů po mezikrajové dohodě," řekla ČTK mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Ze školského zákona podle ní plyne, že za strukturu nabízených oborů vzdělávání ve středních školách a kapacitu v jednotlivých oborech odpovídají primárně kraje. S pražským magistrátem se ministerstvo shoduje na tom, že je potřeba snažit se také přesvědčit uchazeče, aby se nebáli hlásit ani do škol v periferních oblastech.

V Praze je teď podle magistrátu 9691 deváťáků. Vedle nich směřuje na střední školy v hlavním městě ale i řada žáků ze Středočeského kraje. Na pražská gymnázia se tak podle Cermatu hlásilo letos 3972 dětí, na střední odborné školy 10.909 a na maturitní obory učilišť 1421. Středočeši tvořili kolem 30 procent přihlášených. Počet míst v pražských středních školách pro všechny nestačí. V maturitních oborech v Praze bylo podle magistrátu pro budoucí prváky k dispozici 8340 míst ve školách zřizovaných hlavním městem a 3250 v soukromých a církevních školách. Dalších 3270 míst nabídly veřejné školy v oborech s výučním listem a 850 soukromá a církevní učiliště.

Magistrát hlavního města se podle ministerstva snaží počty míst pro budoucí prváky navyšovat. Loni v září vytvořil 270 míst na čtyřech nových gymnáziích a od letošního září připravuje navýšení v dalších maturitních oborech. Vedle toho podle magistrátu otevírají stávající gymnázia další třídy a jejich ředitelé mohou žádat o navýšení počtu žáků z běžných 30 až na 34. Dost kapacit mají ale i střední školy ve Středočeském kraji, poznamenala Lednová. Podle NPI v něm bylo letos pro uchazeče 2389 míst na gymnáziích, 7229 v ostatních maturitních oborech a 6080 v učebních. Na gymnázia se ve Středočeském kraji hlásilo 2100 žáků, na střední odborné školy 6163 a na maturitní obory na učilištích 635.

V Praze je nyní podle NPI na gymnáziích o 81 míst více než před pěti roky. Nabídka gymnázií tvoří v hlavním městě 25,7 procenta míst, což je nejvíc v ČR. Ve všech ostatních krajích je to pod 20 procent, nejméně v Ústeckém 12,5 procenta. V hlavním městě ale proti roku 2017 ubylo 1516 míst v ostatních maturitních oborech, jejich počet se snížil o 13,5 procenta. Větší úbytek byl už jen v Královéhradeckém kraji, a to o 14,7 procenta. Nejvíc míst v maturitních oborech přibylo naopak ve Zlínském a Jihomoravském kraji. Ve Zlínském to bylo 367, v Jihomoravském 563.