Plaga: Letošní maturity se upraví, rušit by se neměly

Plaga už dříve řekl, že v tomto týdnu oznámí své rozhodnutí ohledně podoby letošních maturit. Na konci listopadu ministerstvo nejdřív oznámilo, že u maturit na jaře nepředpokládá redukci žádné části zkoušky. V případě nepříznivého vývoje epidemie covidu-19 se měl nanejvýš změnit termín konání maturitních zkoušek. Zhruba před dvěma týdny ale mluvčí úřadu Aneta Lednová avizovala, že ministerstvo bude reagovat na vývoj, který není tak pozitivní, jak původně předpokládalo.

Podle Plagy jsou ve školství ve vztahu k letošním maturitám dva hraniční tábory. Jeden je přívržencem úřední maturity, tedy úplného zrušení zkoušek, a druhý tábor nechce u zkoušek rušit vůbec nic. "Myslím si, že ta správná cesta je někde mezi těmito dvěma variantami, to znamená, nějaké úpravy maturit budou. To řešení je poměrně složité, ale myslím, že společně s řediteli jsme na dobré cestě a v tomto týdnu jej představíme," uvedl ministr.

"V posledních týdnech jsme velmi intenzivně jednali s učiteli, s řediteli škol, samozřejmě jsme do toho zohledňovali i pozici studentů a hlavně ten výpadek výuky. Shodli jsme se, že cílem musí být uplatnění žáků, ať už pokračují na vysokou školu nebo jdou do praxe, a snažíme se najít takové řešení, které by skutečně naplnilo všechny ty parametry," dodal.

Žáci se kvůli epidemii covidu-19 učili většinu prvního pololetí aktuálního školního roku z domova. Výuku na dálku měli už loni na jaře, tehdy nebyla ani povinná. Maturanti by podle průzkumu České středoškolské unie zastupující středoškoláky proto uvítali zrušení maturitních testů nebo ústní části maturit. Pro zrušení didaktických testů se v neděli na facebooku vyjádřil i premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj by se to mělo týkat zejména studentů zdravotnických škol, kteří od vypuknutí epidemie loni na jaře pomáhali se zvládáním epidemie v nemocnicích.

Předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová a šéf Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček dnes ale upozornili na to, že zrušení testů by de facto znamenalo vypuštění státní maturity v tomto roce, čímž by podle nich maturita ztratila na objektivitě. Tento krok nepodporují. Případné úlevy pro žáky zdravotních škol by se podle nich měly týkat pouze těch studentů, kteří kvůli epidemii pomáhali a pracovali v nemocnicích.

Státní maturitní testy se mají konat od 3. do 7. května, školní maturity od 16. května do 10. června. Slohy z češtiny a cizích jazyků a praktické maturity mohou podle vyhlášky ministerstva začít od 1. dubna. Studenti se mohli k maturitě přihlásit do 1. prosince.