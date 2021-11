Předsedu konference rektorů zklamal z přístup vlády k epidemii

Například o povinném nošení respirátorů ve výuce nad 50 lidí, které má podle vlády platit od 15. listopadu, podle něj ale už dříve rozhodly některé vysoké školy samy. Opatření vlády by očekával propracovanější a neměla by se zaměřovat jen na školy. Bareš to dnes řekl ČTK.

Testy v Česku v úterý podle dat ministerstva zdravotnictví potvrdily 14.539 případů koronaviru, téměř o polovinu víc než před týdnem a nejvíc za den od poloviny března. V nemocnicích je s covidem-19 téměř 3300 lidí, 486 pacientů ve vážném stavu je nejvíc od počátku května. Přes zhoršující se epidemickou situaci končící vláda hnutí ANO a sociálních demokratů zatím odmítá, že by bylo nutné přistoupit k uzávěře ekonomiky a veřejného života, jaká v Česku byla v březnu v době srovnatelných denních přírůstků nakažených. Dnes kabinet schválil další dílčí opatření proti šíření koronaviru, týkají se neočkovaných zdravotníků, výuky na vysokých školách nebo očkování cizinců.

"Já jsem z přístupu vlády zklamaný," uvedl Bareš. "Domnívám se, že by současná čísla (počtu nakažených) vyžadovala sofistikovanější epidemická opatření. Očekával bych aktivnější přístup," řekl. Například nařídit nošení respirátorů ve výuce na vysokých školách je podle něj nyní málo. Poukázal na to, že třeba Masarykova univerzita, kde je rektorem, toto opatření zavedla sama už od 1. listopadu. Podobně se mohly rozhodnout i některé další vysoké školy. Důraz v opatřeních proti epidemii by se podle něj neměl klást na školství.

Podotkl, že momentálně se obětí opatření proti epidemii stávají zejména děti do 12 let, pro které ještě není ani očkování a které se kvůli šíření viru ve školách často dostávají do karantény. Dodal, že na Masarykově univerzitě je naočkovaných proti covidu-19 až 75 procent studujících a na kolejích jich má očkování 92 procent.

Nemocnice a jednotný intenzivní péče se podle Bareše, který je profesorem neurologie, už opět začínají výrazně plnit pacienty s covidem-19. Jako lékař má z posledních dnů i zkušenost, že někteří lidé odříkají plánovaná vyšetření, protože se bojí toho, že by se v nemocnici mohli nakazit, což je podle něj také problém.