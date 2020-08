Rady MŠMT pro učitele: Několik týdnů bez písemek, důraz na jazyky a matematiku

V materiálu pro fungování škol v novém školním roce ministerstvo doporučilo upravit výuku tak, aby odpovídala základům, které mají všichni umět. Žáci by podle něj neměli být neúměrně přetěžováni, takže školy mohou vynechat látku, kterou měly ve svých učebních plánech navíc.

Učitelé by neměli školní rok začít psaním testů na známky. Místo toho by měli několik týdnů s dětmi pracovat tak, aby se navázalo na to, co umí.

Vhodnou motivací pro děti by podle ministra mělo být takzvané formativní hodnocení, při kterém učitel vysvětluje žákovi, co už se naučil a na čem ještě musí zapracovat. Střední školy by kromě češtiny, cizího jazyka a matematiky měly klást důraz také na odborné předměty a praktické vyučování v rozsahu základního učiva stanoveného státem.

Při výskytu nákazy ve škole by podle ministra mohla výuka pokračovat třemi různými způsoby, a to podle konkrétní situace. V úvahu by přicházelo buď běžné prezenční vzdělávání spolužáků nakaženého, nebo přechod na výuku distanční, případně smíšenou. Výuku na dálku by podle návrhu, který schválila vláda a projedná ještě Parlament, měla školy povinnost zajistit, pokud by se v karanténě ocitla víc než polovina třídy.