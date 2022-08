Školní obědy od září v některých jídelnách podraží

Šetřit není pro jídelny snadné, protože musí splňovat požadavky pro výživu podle předpisů. Omezit mohou biopotraviny či dražší druhy masa. Na dotaz ČTK to řekl Pavel Ludvík z redakce portálu Jídelny.cz.

"Ceny od září 2022 jsou zatím nejasné, protože většina školních jídelen má v létě zavřeno a některé se teprve nyní rozhodují, jaké ceny nasadí," uvedl Ludvík. Už nyní je podle něj ale jasné, že školní stravování kvůli rostoucím cenám potravin a energií podraží. "Šetřit je pro jídelny velmi obtížné, protože nutriční požadavky na stravu jsou dány legislativou, na ceny se nelze vymlouvat. Snad jen lze omezit biopotraviny, luxusnější druhy masa a podobně," vysvětlil. Meziroční inflace činila letos v červenci 17,5 procenta.

Finanční limity na nákup potravin se ve vyhlášce o školním stravování zvýšily loni o 20 procent. Předtím platily od ledna 2012. Podle Českého statistického úřadu se od té doby do loňska zvedla cena potravin o pětinu a původní limity školního stravování tomu již neodpovídaly. Nové limity stanovily strop na oběd pro strávníka od 15 let na 45 korun. Maximální cena oběda pro žáky od sedmi do deseti let má být 39 korun, od 11 do 14 let 41 korun a pro děti do šesti let 30 korun.

Mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová již dříve uvedla, že na výši limitů nemá vliv cena energií, jen potravin. "Úhradu provozních nákladů hradí zřizovatel zařízení školního stravování," řekla.

Podle informací na webech školních jídelen se ceny za obědy zatím do limitů vejdou. Zatímco na začátku minulého školního roku se ovšem ceny obědů pohybovaly většinou v rozmezí 28 až 31 korun, v zimě vzrostly na zhruba 30 až 33 korun a některé jídelny už ohlásily další navýšení cen od září.

Například ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 zvedne od nového školního roku cenu oběda o tři koruny pro všechny strávníky. Předtím škola měnila cenu už od ledna. Strávníci nad 15 let platili za oběd do konce uplynulého školního roku 34 korun, v novém je bude stát 37 korun. Už v květnu se o tři koruny zvedla platba za oběd také v ZŠ a MŠ Na Smetance v Praze 2. Rodiče tam za jídlo pro patnáctileté či starší dítě platili 35 korun. Podobně o tři až čtyři koruny na 30 až 34 korun má od září stoupnout cena školních obědů i v Praze 22.

Ve vývoji cen školního stravování jsou někde i větší rozdíly. Třeba v ZŠ Lupáčova v Praze 3 dostanou žáci i po tříkorunovém zdražení od září oběd do 30 korun. Naopak školní jídelna v Dolních Břežanech už od letošního ledna zvýšila ceny obědů pro školáky o pět korun tak, že jsou v rozpětí 37 až 42 korun.

Nezisková organizace Women for Women již dříve upozornila, že kvůli zdražování v uplynulém školním roce výrazně vzrostl zájem o školní obědy zdarma. Počet dětí, kterým je díky svému projektu poskytuje, stoupl o zhruba 3000 na 12.700. Kvůli rostoucí inflaci organizace očekává, že zájem o podporu na školní stravování na podzim dál přibude.

Projekt Obědy pro děti zahájila organizace Women for Women v roce 2013. Organizace poskytuje pomoc prostřednictvím základních škol. Vytipování dětí, které potřebují pomoc, mají na starosti ředitelé škol ve spolupráci s učiteli. Letos v červnu dostala organizace na program dotaci ministerstva školství 60 milionů korun. Tato částka ale podle ní celkovou potřebu nezaplatí. Další peníze čerpá od dárců.