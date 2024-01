Sněmovna řešila střelbu na FF UK. Richter: Nebyla to kritika, ale slova otce zraněné dívky

Poslanci zahájili první letošní schůzi ve 14:00 minutou ticha za oběti střelby, kterou se následně začali zabývat z podnětu opozičního poslance Richtera. Jednou ze zraněných je jeho dcera, jak zástupce hnutí ANO sdělil minulý týden na jednání sněmovního bezpečnostního výboru.

Richter dnes na plénu vysvětlil, že k emotivnímu vystoupení ho vedla odlišná interpretace některých věcí. "Když jsem to slyšel na výboru, kde se policie chválila za zákrok, tak jsem se neudržel a chtěl jsem se tam podělit o svou přímou zkušenost," uvedl s tím, že mu rozhodně nejde o politické body. O osobním rozměru tragédie předtím vědělo pouze několik jeho stranických kolegů.

"Tři týdny jsem o té události mlčel, nekomunikoval jsem s žádnými novináři, nepsal jsem na žádné sociální sítě, prostě nic jsem v tomto nedělal, a pouze jsem každý den od 22. prosince navštěvoval svoji dceru v nemocnici, kde jsem trávil celý den. Jenom jsme přemýšleli a modlili se za to, aby se nám dcera vrátila do života tak, jak to bylo dříve," nechal se slyšet.

Poslanec zmínil, že na výboru mluvil jako táta, nikoliv jako politik. Zasahující záchranáře a policisty nemíní kritizovat, podle svých slov cítí naopak vděčnost za záchranu života dcery. "Popisoval jsem, co se dělo, jak mi to popisovala dcera, čeho jsem byl svědkem. Ano, mluvil jsem emotivně, ale nebyla to kritika. Kdyby to byla kritika, připravím se na to úplně jinak," podotkl.

Richter se také po setkání s pražským krajským policejním ředitelem Petrem Matějčkem omluvil policii. "Nabyl jsem dojmu, že jsem na policii volal dvakrát, volal jsem jednou, podruhé mi volali oni. V návalu emocí se mi dva telefonáty spojily v jeden. Při obou telefonátech jsem říkal totožné věty a totožná slova. Tam jsem pochybil a za to se omlouvám. Dál ale budu trvat na tom, že se mi interventi neozvali," zdůraznil. Ocenil každopádně ochotu policistů vysvětlit postup všem postiženým.

Opoziční zákonodárce se opět opřel do některých politiků, kteří se nechali fotit při zapalování svíček na pietním místě. "Byl jsem tam také, 24. prosince se starší dcerou, ale hanba by mě fackovala, kdybych se vyfotil. To nebyla z vaší strany pieta, to bylo odporný," konstatoval.

Před přerušením bodu na neurčito vystoupil také ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), který řekl, že osobní příběh dcery sněmovního kolegy je připraven komentovat jen mezi čtyřma očima. Odmítl také opakovat hodnocení policejního zásahu. "Jako ministr budu čekat na oficiální závěry prověření všech orgánů, které jsou k tomu určeny," dodal.

Útok v budově FF UK na náměstí Jana Palacha se odehrál ve čtvrtek 21. prosince. Nepřežilo jej 14 lidí, mezi oběťmi byli studenti i vyučující. Pachatel už předtím zavraždil svého otce v domě v Hostouni na Kladensku. Následně se ukázalo, že je zodpovědný také za dvojnásobnou vraždu muže a dítěte v Klánovickém lese, která se stala o necelý týden dříve.