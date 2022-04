Na obloze dnes vrcholí Lyridy, nejdéle zaznamenaný meteorický roj

"Meteorický roj Lyridy v době maxima aktivity neukáže více jak 20 meteorů za hodinu, takže zážitek z pozorování nebude tak silný jako je tomu třeba u srpnových Perseid, ale pár meteorů lze při jasném nebi zahlédnout," řekl ČTK Suchan. Maximum nastane dnes ve 21:00 SELČ. Místo, odkud meteory zdánlivě vylétají, takzvaný radiant, se nachází v souhvězdí Lyry, podle kterého roj také získal své jméno.

"Radiant roje se dostává nad severovýchodní obzor až před 21:00 a během noci stoupá až do výšky přes 60 stupňů před svítáním. Pro pozorování je tak mírně vhodnější druhá polovina noci z 22. na 23. dubna, i když už začne rušit Měsíc," doporučil Suchan. Roj bude aktivní zhruba do konce dubna. Lidé by měli meteory pozorovat v přírodě, daleko od světelného znečištění.

Lyridy jsou způsobené zánikem ledo-prachových částic uvolněných z jádra komety C/1861 G1 (Thatcher). První zprávy o Lyridách pocházejí z roku 1863, kdy si roj astronomové spojili právě s touto kometou. Návrat komety v roce 1861 a následné mimořádné zvýšení aktivity roje vedly tehdejší astronomy k pátrání po dalších pozorováních úkazu v minulosti. Zjistili, že velmi výrazné byly Lyridy v roce 1803. Nejranější pozorování pochází z roku 687 před naším letopočtem v Číně. Kometa, s níž je roj spojen, se ke Slunci vrací přibližně jednou za 415 let, znovu ji spatří až lidé žijící v roce 2283.

Suchan také upozornil, že už po 20. dubnu nastaly nejlepší letošní podmínky pro pozorování planety Merkur. "Merkur lze vidět večer po soumraku v souhvězdí Býka, tedy nad západním obzorem," popsal Suchan. Mezi 24. až 28. dubnem podle něj lidé na ranní obloze spatří také seskupení Saturnu, Marsu, Venuše a Jupiteru, v jejichž blízkosti se ukáže Měsíc.