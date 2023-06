StarDance 2023: Známe složení prvních pěti párů. S kým si zatančí Chýlková či Prachař?

Po silných bouřkách, které se dnes odpoledne prohnaly Českem, evidovala společnost ČEZ tisíce míst bez elektřiny v několika regionech. Okolo 18:00 to bylo zhruba 28.000 domácností, o dvě hodiny později zbývalo připojit na 16.000 domácností, a to v Plzeňském, Středočeském, Pardubickém, Moravskoslezském kraji a na Vysočině. ČTK to řekla mluvčí ČEZ Soňa Holingerová. Dalších 18.000 domácností bez proudu bylo večer na jihu Čech a na západě Vysočiny, kam elektřinu dodává společnost EG.D.