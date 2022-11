Stovky lidí v Orlických horách trpí, jsou bez tepla. Radnice v Rokytnici a dodavatel se nedohodli

Firma teplo v dvoutisícové Rokytnici vyrábí od počátku roku 2017 na svém zařízení, které má v objektech města na základě desetiletého kontraktu. Prostřednictvím rozvodů městské společnosti Centep se teplo dostává ke konečným spotřebitelům. Dne 6. října městská rada rozhodla o odstoupení od smlouvy s firmou Ekoenergy Moravia.

Ředitel společnosti Ekoenergy Moravia Luděk Koch ČTK řekl, že firma od města dostala 21. října jednostrannou okamžitou výpověď kontraktu a dosud topila z dobré vůle. "Nelze pokračovat v dodávkách, když nám město vypovědělo smlouvu," řekl Koch.

V minulých dnech se podle něj vedla jednání o odkupu kotelen městem s tím, že by firma ještě topila do konce května 2023. Ústní dohoda spočívala v odsouhlasení ceny za dodávky tepla i za následný odkup kotelen. Od města však firma podle Kocha v pátek dostala jinou nabídku, kterou nemoha přijmout. "Když řeknou, že smlouva bude v duchu toho, co jsme se dohodli, jsme připraveni to okamžitě zapnout," řekl Koch.

Nyní je podle něj na vedení města, aby situaci řešilo, firma je podle něj připravena k jednáním. Pro případné obnovení a pokračování dodávek firma žádá podle Kocha zaplatit navíc jen to, o co se jí zdražily pelety používané jako palivo. Koch odmítl tvrzení, že si firma lidi v Rokytnici vzala jako rukojmí. "Lidi si jako rukojmí vzalo vedení města," řekl. Radnice ve středu označila stanovisko firmy za diktát s řešením výhodným pouze pro ni.

Hradecký hejtman Martin Červíček (ODS) postup dodavatele tepla odsoudil. "Vnímám opakovanou snahu obce dohodnout se, a přístup dodavatele tepla odsuzuji. Vynucuje si takto požadavky nad rámec smluvních vztahů. Má-li jakékoliv další mimosmluvní nároky z minulosti, ani tak nelze jen tak přijít a říci, zaplatíte, nebo vám v topné sezoně vypnu topení," uvedl hejtman na twitteru. Od soboty řeší se starostou Rokytnice Lubošem Michalcem další možný postup obce při jednání s firmou. Vyjádření starosty, který v čele města stojí od pondělí 31. října, ČTK zjišťuje.

Bez tepla se ocitly bytové domy v lokalitách Dolní Sídliště a sídliště U Nádraží a také základní škola a krajem vlastněný ústav sociální péče Domov na Stříbrném vrchu.

Domov na Stříbrném vrchu pro svých 47 klientů zajistil vytápění 30 elektrickými přímotopy, vodu ohřívá v kombinovaných bojlerech elektřinou. "Svolali jsme krizový tým, nakoupili jsme nějaké přímotopy a další si půjčili od jiných organizací kraje. Propočetli jsme zimní deky, abychom byli vybaveni, kdyby to trvalo delší dobu. Dnes nám nahrává počasí, svítí sluníčko, všude máme teplo. Budou však vícenáklady na elektřinu," řekla ČTK ředitelka domova Eva Fremuthová. K ránu teplota v Rokytnici klesla k jednomu stupni nad nulou.

Možnou další variantou úspor je podle ředitelky sestěhování klientů z jednolůžkových na dvoulůžkové pokoje, aby bylo méně pokojů k vytápění. Podle hejtmana by v úvahu mohlo přicházet i přestěhování klientů do jiných zařízení. K hrozícímu zastavení dodávek neměla Fremuthová podle svých slov od města dostatek informací. První informaci k tomu měla v úterý od firmy. "V pátek v poledne se mi ozval pan starosta, že je všechno v pohodě, že přes víkend se teplo určitě odpojovat nebude, a v pět hodin večer volal, že je všechno jinak," uvedla.

Dodávky tepla pro asi 400 domácností firma zastavila na dva dny už ve druhé polovině srpna. Radnici to podle tehdejšího starosty Petra Hudouska zdůvodnila požadavkem na vyšší cenu tepla kvůli růstu cen pelet. Dodávku firma v srpnu sama obnovila. Tehdy uvedla, že cena paliva proti lednu vzrostla dvojnásobně na 13.700 korun za tunu pelet.

Radnice v srpnu uvedla, že město v souvislosti se zvýšením ceny suroviny reagovalo a v rámci zákonných možností uzavřelo dodatek smlouvy o dodávce tepla o zvýšení ceny o 40 procent. Na další zvýšení ceny město podle vyjádření tehdejšího starosty přistoupit nemohlo, aby neporušilo soutěžní právo. Desetiletý kontrakt podle něj počítal se zvyšováním ceny tepla o inflaci.