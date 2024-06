Trest pro Feriho je adekvátní, konstatoval odvolací soud v rozsudku

"Nenašli jsme libovůli, ani překrucování důkazů," napsal odvolací senát v rozsudku, přičemž jeho členové posvětili předchozí verdikt obvodního soudu, který podle nich hodnotil důkazy pečlivě a logicky. Odvolací soud se zabýval i právní kvalifikací a výší trestu. Navzdory dosavadní bezúhonnosti někdejšího politika podle soudců nebyla možná podmínka kvůli společenské škodlivosti žalovaných činů.

"Trest odnětí svobody v trvání tří let, tedy jeden rok nad samou spodní hranicí zákonné trestní sazby, je s přihlédnutím ke všem soudem prvního stupně zmíněným skutečnostem bezpochyby adekvátní," stojí v rozsudku.

Předseda odvolacího senátu pražského městského soudu Libor Vávra při dubnovém vyhlášení rozsudku konstatoval, že oběťmi byly mladé dívky, které byly nesporně relativně nezkušené. Násilí, kterému čelily, podle soudce ani nemuselo být razantní. "Souhra okolností, která ovšem byla vytvořená panem Ferim, vedla k tomu, že postavení obětí bylo v danou chvíli velmi zeslabené," podotkl.

Feri během jednání odvolacího soudu zpochybňoval věrohodnost výpovědí obětí, přičemž dva žalované skutky popřel a třetí označil za dobrovolný pohlavní styk. První soudní instanci zároveň vyčetl, že nebyly předvoláni jím navržení svědči a že se podle jeho názoru vycházelo z neobjektivních znaleckých posudků.

Ferimu naopak vyčetl státní zástupce Aleš Cimbala nulovou sebereflexi či přehazování viny na oběti. "Já se velmi divím, že je mi vyčítán nedostatek sebereflexe. Nemohu se omlouvat za něco, co se nikdy neodehrálo," reagoval bývalý poslanec, který žádal zrušení odsuzujícího rozsudku, případně nové projednání kauzy.

Exposlanec, který vinu odmítá, se stále může dovolat k Nejvyššímu soudu. V uplynulých dnech nicméně musel nastoupit do vězení, protože minulý týden dostal výzvu k nástupu do výkonu trestu. Čas na uposlechnutí měl do úterý.