PŮVODNÍ ZPRÁVA | Útok v Domažlicích vzbudil otázky. Děti nemusejí vztek zvládat, zní z Linky bezpečí

Policie v úterý kolem osmé hodiny ráno přijala na tísňové lince 158 oznámení o útoku nožem na základní škole v Domažlicích. Při útoku došlo ke zranění dvou dětí, které však nebyly v ohrožení života, a ještě během úterý byly z nemocnice propuštěny do domácí péče. Jedno dítě pak utrpělo šok.

Podezřelou dívku pomohli zpacifikovat duchapřítomní zaměstnanci školy. „Po příjezdu na místo jsme si od zaměstnanců školy převzali dívku, která se tohoto protiprávního jednání měla dopustit, s tím, že z naší strany byla zajištěna ve čtvrt na devět ráno a následně se jí začala věnovat i policejní psycholožka,“ dodala Burešová.

EuroZprávy.cz oslovily Linku bezpečí s dotazy, jestli se na ni někdy obracejí i děti, které se necítí v ohrožení – ale naopak cítí, že by mohly být ohrožením pro druhé. „Ano. Mnohem obvyklejší je situace, tedy se na nás obracejí děti, které se cítí ohrožené, či již nějakým způsobem ohroženy byly, ale přesto se stává, že s námi potřebují někteří upracovat i své pocity vzteku na druhé, myšlenky na ublížení někomu,“ uvedla vedoucí odborných služeb Linky bezpečí Kateřina Lišková pro EuroZprávy.cz

Klienti v takových případech o svých problémech vědí. „Zpravidla takoví klienti mají na své potíže náhled a chtějí s nimi aktivně něco dělat, proto se i ozvali, protože si uvědomují, že ve své podstatě druhým ubližovat nechtějí,“ popsala Lišková.

„Důležitá je tedy jejich motivace, aby se dařilo hledat vhodnější ventily jejich negativních pocitů, případně zda jsou ochotni je řešit s dalšími navazujícími odborníky,“ poznamenala.

Lišková dala také doporučení rodičům dětí, u nichž hrozí, že se uchýlí k agresivnímu chování. „Agresivní chování dítěte je často projevem vzteku, silné emoce, kterou není schopné zvládnout. Doporučuji oslovit emoci, kterou vnímám, nabídnout pro ni vhodný způsob ventilace. Mělo by jasně zaznít, co je přijatelné a co ne. Děti by se to měly učit odmala,“ zdůraznila.

„Důležité je zajištění bezpečí – uklidit nebezpečné předměty z dosahu dětí, upozornit okolí, například třídu, že je vhodné vzdálit se od agresivní osoby, nevystavovat se zbytečně nebezpečí. Zajistit agresivnímu dítěti odbornou pomoc. V případě ohrožení volat policii, případně záchrannou službu,“ shrnula.

Důležitá je komunikace mezi rodinou a školou. „Je užitečné, aby měla škola informace o potížích svého žáka, mohou dítěti věnovat více pozornosti a na možné nebezpečí včas upozornit,“ podotkla Lišková.

Vliv na psychiku dětí mají i sociální sítě. „Domnívám se, že vedle pozitiv, které společnosti sociální sítě přinášejí, nesou i výrazná negativa. Výrazně přispívají k šíření a snadné dostupnosti k nevhodnému, ohrožujícímu obsahu,“ popsala.

Podle ní jsou sociální sítě platformou, kde dochází k ubližování druhým. „Šíří se přes ně nápodoba patologických jevů. Jejich uživatelé se mohou dostávat pod tlak, který může zhoršovat jejich psychickou odolnost,“ doplnila Lišková.