V Česku rapidně přibylo nemocných se žloutenkou

"V České republice bylo v minulém roce zaznamenáno 1300 nových případů hepatitidy C, což je nejvyšší počet v historii. Většina z těchto případů se týkala mladých lidí," uvedl IKEM. Nárůst počtu případů může souviset s intenzivnějším testováním osob, které se léčí z drogové závislosti. Počet nakažených hepatitidou typu E dosáhl loni 684, zatímco v letech 2021 a 2022 bylo zaznamenáno 200 a 300 případů.

Hepatitida C se přenáší krví (často při nitrožilním užívání drog), pohlavním stykem, ale také amatérským tetováním. Přenos je možný i přes žiletky, zubní kartáčky nebo jiné předměty, které mohou být kontaminovány krví infikované osoby. Nepřenáší se však podáním ruky, kašlem nebo kýcháním.

Hepatitida E byla dříve běžná pouze v zemích s nízkými hygienickými standardy, kde se šířila kontaminovanou vodou nebo špatnou hygienou rukou. V Evropě, kde počet případů nečekaně roste, je hlavní příčinou infekce nedostatečně tepelně upravené maso. Infekci mohou také přenášet krevety či mušle.

"Je velmi důležité dodržovat hygienické standardy, mýt zeleninu, dostatečně tepelně upravovat maso a v zemích s nižšími hygienickými standardy pít pouze balenou vodu," apelovala Soňa Franková z Kliniky hepatogastroenterologie v IKEM.

Odborníci varují, že na hepatitidu typu E by si měli dávat pozor zejména lidé s oslabenou imunitou. Pro zdravého člověka nepředstavuje velké riziko, ale pokud se dostane do chronického stadia a tělo ji nedokáže překonat, může způsobit vážné problémy.

Včasné odhalení a rychlá léčba jsou podle lékařů důležité nejen u hepatitidy typu E, ale i u dalších virových hepatitid, včetně typu C, která je v Česku nejrozšířenější. Hepatitidou C je nakaženo asi půl procenta populace, přičemž přibližně 75 procent infikovaných o své nemoci neví.

"Chronická hepatitida C je zákeřná tím, že může probíhat bez příznaků mnoho let. Když se příznaky objeví, často to znamená pokročilé onemocnění jater," uvedl Jan Šperl z Kliniky hepatogastroenterologie v IKEM, a dodal, že toto onemocnění může vést až k nutnosti transplantace jater.