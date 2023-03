Velikonoce 2023: Suverénně nejdražší v historii. Češi utratí o 30 % více než loni a o 50 % více než průměrně v letech 2016 až 2022

Nadále přitom platí, že pro obchodníky jsou Velikonoce třetím nejvýnosnějším svátkem roku, po Vánocích a Silvestru. Letos lidé v Česku utratí u příležitosti Velikonoc přes jedenáct miliard korun, přibližně 1300 korun na dospělého obyvatele.

Letos před Velikonocemi rostou výdaje na přísady potřebné k pečení, jako jsou kypřicí prášky, ochucené cukry či droždí, dále na máslo, smetanu, ovoce, perníky, mléko, dezerty v prášku a cukrovinky. V týdnech před svátky jara ale tuzemské domácnosti letos utrácejí výrazně více i za pivo, čerstvou zeleninu a maso, majonézu, kompoty a sterilovanou zeleninu.

Kapitolu samu o sobě představují sladkosti s velikonočními motivy (čokoládové figurky, vajíčka, medové perníky atd.). Ty jsou nejoblíbenější u rodin s dětmi školního věku, kde je kupuje polovina domácností, ale nejvíce za ně (v přepočtu na jednu domácnost) utratí domácnosti s nejmenšími dětmi do pěti let věku. Cukrovinky s velikonočním motivem nejvíce utrácejí domácnosti ve vesnicích do tisíce obyvatel (250 korun). Na vesnicích se totiž obecně velikonoční zvyky dodržují důsledněji než ve městech.

Dospělí si kromě sladkostí a vajíček často vykoledují i něco ostřejšího. V týdnu před Velikonočním pondělím lze očekávat růst výdajů za lihoviny o čtvrtinu oproti průměrnému týdnu v roce. U piva lze předpokládat nárůst dokonce více než 40 procent.

Před pandemií Češi utráceli za čokoládová vajíčka a další tematické sladkosti v předvelikonočním období přes 400 milionů korun, letos to podobně jako loni bude zhruba 550 milionů. Průměrná cena velikonoční cukrovinky stoupá letos na 37 korun, a to z předpandemické úrovně 25 korun za kus.