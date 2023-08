Velvyslanci měli každoroční poradu, vzácným hostem byl Kuleba

Jednal také se šéfem české diplomacie Janem Lipavským (Piráti). Po schůzce mimo jiné řekl, že je Ukrajina v konečné fázi výběrového procesu nového velvyslance v Česku.

Post ukrajinského ambasadora v ČR není obsazený déle než rok poté, co se Jevhen Perebyjnis přesunul na post náměstka ukrajinského ministra zahraničí. Ukrajina za tu dobu nenalezla někoho, kdo by plně vyhovoval této misi vzhledem k prvotřídním vzájemným vztahům, uvedl Kuleba. "Nyní jsme ale v konečné fázi výběrového procesu. Máme už určitý výběr několika málo kandidátů a konečné rozhodnutí učiní prezident," poznamenal.

Kuleba dnes také do Prahy přivezl souhlas ukrajinské vlády týkající se jmenování nového českého velvyslance v Kyjevě. Podle dřívějších informací Deníku N jím bude dosavadní ambasador v Dánsku Radek Pech. Vystřídá Radka Matulu, který je v Kyjevě už šestým rokem.

Poradu velvyslanců zahájil ráno projevem premiér Petr Fiala (ODS), podle kterého je nejvyšší bezpečnostní hrozbou pro Česko ruská imperiální politika. Ostražitost ale podle něj je potřeba i před kroky Číny, která konflikt na Ukrajině sleduje i s ohledem na své vlastní mocenské ambice. Stejně jako Lipavský ubezpečil Ukrajinu, že Česko bude pokračovat ve vojenské i civilní pomoci.

Šéf diplomacie uvedl, že loni mohla Evropa ještě doufat, že Rusko po selhání v dosahování prakticky jakéhokoli z válečných cílů začne hledat cestu k jednání. Je tomu ale naopak, snahy prezidenta Vladimira Putina a jeho režimu cílí daleko za ovládnutí Ukrajiny, míní. Česko také podle Lipavského plně stojí za mírovým plánem ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. V tuto chvíli je podle něj jediným východiskem z války. Česká republika byla zároveň s Francií vybrána jako spolupředsedající země první skupiny, která se věnuje jaderné a radiační bezpečnosti Ukrajiny, oznámil Lipavský.

Debatu politici a velvyslanci vedli také o energetické bezpečnosti Česka. Podle Fialy bylo nutné zcela změnit energetickou politiku, nejdůležitější bylo skoncovat se závislostí na Rusku. Česko je podle něj téměř stoprocentně nezávislé na ruském plynu, čeká jej odtržení od ruské ropy, k čemuž je nutné dokončit rozšíření Transalpinského ropovodu (TAL). To by podle Fialy mělo být hotové do konce příštího roku. Jednou z klíčových věcí je též úplný přechod na americké a francouzské palivo do jaderných elektráren, doplnil ministerský předseda.

O oproštění se od závislosti na Rusku hovořil také ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Po dokončení projektu TAL+ a výrazném navýšení kapacity ropovodu TAL bude podle něj možné ukončit veškeré dodávky ropovodem Družba z Ruska. Česko se už podle ministra zbavilo závislosti na dovozu plynu z Ruska, zásobníky jsou přesto téměř plné. Velmi slibně se podle Síkely rýsují dlouhodobé kontrakty na dodávky plynu z Alžírska, Kataru a Ománu.

K velvyslancům promluvily také ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová (TOP 09). První jmenovaná zástupkyně vlády poznamenala, že by vláda měla na podzim projednat novou českou obrannou strategii. Hlavními prioritami dokumentu by podle Černochové měly být celospolečenský přístup k obraně, zdrojové zajištění armády a členství v NATO.

Porada vedoucích zastupitelských úřadů v zahraničí potrvá do čtvrtka. V úterý odpoledne velvyslance přijme prezident Petr Pavel.