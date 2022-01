Asociace: Případy dětí mají soudy a úřady řešit neprodleně ve zkrácené lhůtě

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Záležitosti dětí by měly soudy a úřady projednávat neprodleně a ve zkrácených lhůtách, a to s ohledem na zájem dětí. Pokud je nutné děti kvůli týrání či zneužívání z domácností odebrat, měly by mít šanci zůstat v širší rodině. ČTK to v reakci na dnešní verdikt Evropského soudu pro lidská práva v případu Evy Michalákové a jejích synů sdělila tajemnice asociace Dítě a rodina Anna Krbcová.