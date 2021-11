Resortu práce chybí v rozpočtu peníze na nemocenské dávky, chce přesuny financí

O zajištění zbývající částky asi 3,8 miliardy, která by mohla ještě do konce roku scházet, bude ministerstvo práce jednat s ministerstvem financí.

Ve schváleném rozpočtu mělo ministerstvo práce na nemocenské dávky pro letošek původně 43,1 miliardy. Po dřívějších úpravách by měla suma teď činit téměř 47,3 miliardy. K 10. listopadu se z ní utratilo skoro 45,5 miliardy, tedy 96 procent. "Na základě dosavadního vývoje čerpání lze očekávat, že výdaje na dávky nemocenského pojištění dosáhnou za rok 2021 výše asi 51,6 miliardy korun. Celková potřeba rozpočtově nezajištěných prostředků tak činí asi 4,3 miliardy korun," uvedlo ministerstvo v podkladech pro vládu.

Ve své pokladně proto chce resort práce do nemocenských dávek přesunout 496 milionů korun. Z toho by se mělo 336 milionů korun vzít z peněz na náhradní výživné, které se vyplácí od července. Vyčleněná částka by se tak snížila o 85 procent. Za první tři měsíce stát na alimenty pro děti neplatičů vydal totiž 9,6 milionu korun. Celkem 160 milionů by do nemocenské mělo putovat ze sumy na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Celková částka v rozpočtu by se na ni tak snížila o 50 procent. "Zbývající nezajištěné finanční prostředky na dávky nemocenského pojištění ve výši asi 3,83 miliardy korun budou zajištěny v souladu se závěry plánovaného jednání s ministerstvem financí," uvedlo ministerstvo práce.

Z nemocenského pojištění se vyplácí nemocenské, ošetřovné, mateřské, otcovské, dlouhodobé ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Lidé je při splnění podmínek musí dostat. Výdaje za minulý rok podle ministerstva činily 55,2 miliardy korun a předloni 38,9 miliardy. Za růstem výdajů je nejen více vyplacených nemocenských a ošetřovných kvůli covidu, ale také navýšení mezd. Výše výdělku se promítá do výše dávek.

Letos od ledna do konce října se vydalo 42,9 miliardy. Je to sice o 3,6 miliardy méně než v minulém covidovém roce, ale o 10,6 miliardy víc než před epidemií v roce 2019. Na nemocenské se letos za deset měsíců vyplatilo 28,1 miliardy. To je o miliardu víc než loni a o šest miliard víc než předloni. Výdaje na ošetřovné činily letos pět miliard, loni to bylo o 5,2 miliardy víc a předloni o 3,6 miliardy méně. Do mateřských putovalo 9,3 miliardy, loni to bylo méně o 0,6 miliardy a předloni o miliardu.