Stát chce mít kvůli kontrolám centrální databázi lidí v karanténě

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Stát chce centralizovat databázi lidí, kteří jsou kvůli nákaze koronavirem v povinné karanténě. Policii by to umožnilo efektivněji kontrolovat její dodržování. Po dnešním jednání Ústředního krizového štábu to České televizi řekl jeho předseda, náměstek ministra zdravotnictví Robert Prymula.