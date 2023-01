Většina zástupců české kultury uvítala zvolení Pavla novým prezidentem

"Je strašně skvělé, že lidé pochopili, o čem je demokracie a že i přímá volba prezidenta může přinést výsledek, který by si většina z nás přála - a to je návrat k hodnotám," konstatovala ředitelka a zakladatelka festivalu Tanec Praha Yvona Kreuzmannová.

Jaroslav Kmenta, investigativní novinář a spisovatel, označil volební výsledek za vítězství rozumu. "Obrovská prohra Andreje Babiše. Bylo to vlastně referendum lidí o tom, jestli tady budou chtít nenávist a strach, a zvítězil zdravý rozum. Třiatřicet let po revoluci se ukázalo, že na tom společnost není tak špatně, protože se dokázala vymanit z balastu předvolebního klání a rozhodla, že tady má vládnout slušnost a kulturní prostředí," uvedl.

"Na výsledek se dívám s nadšením, protože si myslím, že to pročistí atmosféru této země a snad to i uklidní společnost. Vidím to velmi pozitivně, jsem tomu rád a doufám, že se to dobře ukáže ve fungování společnosti," sdělil písničkář Jaroslav Hutka.

"Pro mě je to velká úleva a myslím, že i velká naděje, protože jsem přesvědčen, že se prezidentem stal člověk, který má mnohem větší šanci být prezidentem i pro své nevoliče," řekl filmový režisér Jan Hřebejk.

Výtvarník, hudebník a performer Milan Knížák ČTK sdělil, že zásadně volil proti Andreji Babišovi. "Považuji ho za největší zlo naší společnosti, takže i kdyby tam byl orangutan ze zoologické zahrady, tak bych volil jeho. Přestože toho pana Pavla neznám, tak mi imponuje, jak se chová slušně a důstojně," uvedl.

"Zvítězila slušnost nad strašením. Gratuluji Petru Pavlovi k vítězství a děkuji občanům naší země, že odmítli lživou kampaň. Teď musíme zahojit rány, které Andrej Babiš způsobil naší společnosti," sdělil ČTK na volební výsledek ministr kultury Martin Baxa (ODS).