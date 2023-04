Vláda by měla z výběru DPH odstranit výjimky a podivnosti, míní Prouza

Česká televize v pondělí uvedla, že podle návrhu ministerstva financí (MF) by základní sazba DPH měla být ve stejné výši 21 procent a jedna snížená 14 procent. Premiér Petr Fiala (ODS) dnes uvedl, že konečné návrhy na snížení schodku státního rozpočtu sdělí zhruba za měsíc a do té doby nelze žádné pracovní materiály pokládat za relevantní.

"Rozumíme snaze o zjednodušení daňového prostředí. Klíčové bude ale odstranit různé výjimky a podivnosti, počínaje tím, že dnes máme nižší DPH na točené pivo než na ovoce a zeleninu, nebo že vstupenky na státní památky jsou od DPH osvobozeny, zatímco při návštěvě nestátních památek DPH lidé platit musí," vyjmenoval některé příklady Prouza.

Vláda si podle jeho slov musí zanalyzovat, co přesuny do různých sazeb udělají. Dodal, že v gastronomii bude znamenat přesun do vyšší sazby po zrušení EET další silnou motivaci k přechodu do šedé ekonomiky, zejména na malých městech a na vesnicích. "Může se tak stát, že konkrétně touto změnou stát vybere méně, nikoli více," shodl se Prouza s názorem Asociace hotelů a restaurací ČR a Asociace malých a středních podniků a živnostníků.

Podle slev prezidenta SOCR by měla spolu s reformou DPH dojít i na změnu spotřebních daní. "Aby stát dokázal finančně podporovat zdravý životní styl a zodpovědné chování," řekl Prouza.