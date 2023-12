Volby by ovládlo Babišovo ANO, získalo by přes třetinu hlasů, ukázal průzkum

Hnutí SPD by v říjnu předstihlo Piráty, kteří ztratili 2,5 procentního bodu a nyní by získali devět procent hlasů. Do Poslanecké sněmovny by se ještě dostaly STAN a TOP 09 se šesti procenty. Tato data vyplývají z říjnového volebního modelu, který dnes zveřejnila agentura Median.

Strany sociální demokraté (SOCDEM, dříve ČSSD) a lidovci zůstali v říjnu pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny, obě strany by získaly 3,5 procenta hlasů. Agentura však varuje, že u stran kolem pětiprocentní hranice, tedy STAN, TOP 09, SOCDEM a KDU-ČSL, je překonání této hranice nejisté. Statistická odchylka činí půl procentního bodu u menších stran a až 3,5 procentního bodu u největších stran.

Ochota účastnit se sněmovních voleb se oproti září nezměnila. V říjnu by se na volby určitě zúčastnilo 55,5 procenta respondentů, zatímco dalších 10,5 procenta by ještě zvažovalo účast. Naopak, 28,5 procenta by rozhodně nešla k volbám, zatímco 5,5 procenta by spíše nešla. Volební účast v říjnu 2021 dosáhla 65,43 procenta.

Ve vztahu k účasti s konkrétní stranou bylo 54 dotázaných v říjnu jistých, zatímco 30 procent bylo jistých účastí, ale ještě se nerozhodli, kterou stranu by volili. 13 procent respondentů nebylo jistých ani účastí, ani výběrem strany.

Agentura Median zdůrazňuje, že s ohledem na nezakotvenost poloviny voličů není vhodné předpovídat, která ze stran s výsledkem okolo pěti procent by se dostala do Poslanecké sněmovny.