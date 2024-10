Volby do Sněmovny by jasně vyhrálo ANO. ODS by dostala 3x méně hlasů

Hnutí ANO i STAN si oproti srpnovému modelu polepšily. ANO získalo o půl procentního bodu více a Starostové posílili o 1,5 procentního bodu. Naopak občanští demokraté, Piráti a SPD na preferencích ztratili. Piráti by nyní dostali 8,5 procenta hlasů, což je o procentní bod méně než v srpnu. ODS si pohoršila o 1,5 procentního bodu a SPD ztratila čtyři procentní body, čímž by dosáhla na pouhých sedm procent.

Do Poslanecké sněmovny by se podle zářijového modelu agentury Median nedostala TOP 09, KSČM ani Přísaha. Všechny tyto strany mají shodně 4,5 procenta, což je pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny. Sociálním demokratům (SOCDEM) průzkum přisuzuje zisk čtyř procent, zatímco hnutí Motoristé by obdrželo 3,5 procenta hlasů. Zelení, KDU-ČSL a hnutí PRO 2022 by získali po dvou procentech.

Volební potenciál hnutí ANO, tedy maximální podpora, kterou by strana mohla získat, pokud by jí hlas dali všichni potenciální voliči, vzrostl na 42 procent. Stabilní voličské jádro ANO přitom zůstává na 25 procentech. Druhý nejvyšší potenciál mají Starostové s 24 procenty. ODS má volební potenciál 20,5 procenta, Piráti 20 procent a SPD 11 procent.

Pokud by se volby konaly v září, hnutí ANO by získalo 86 mandátů ve dvousetčlenné Sněmovně. STAN by měl 25 mandátů, stejně jako Piráti a SPD. Vládní koalice, složená z ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN, by společně obdržela 29 procent hlasů, což by jí přineslo 64 mandátů.

Volební účast by v září podle průzkumu činila 46,5 procenta, což představuje pokles oproti předchozímu období. Dalších osm procent dotázaných účast ve volbách zvažuje. Výrazný pokles ochoty zúčastnit se voleb je patrný zejména u voličů koalice Spolu, která v roce 2021 dosáhla výrazného úspěchu. Z těchto voličů by se 31 procent voleb určitě nezúčastnilo.