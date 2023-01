Volební účast je vysoká: Na velvyslanectví v Paříži v pátek odvolilo 417 českých občanů

V pátek volby na ambasádě pod Eiffelovou věží probíhaly hladce a bez front, lidé ale nepřestávali přicházet. Tradičně nejvyšší účast bývá podle velvyslance právě v páteční podvečer, kdy chodí k volbám především mladí lidé po cestě ze zaměstnání.

Na zvláštním seznamu voličů české ambasády v Paříži je aktuálně zapsáno 565 voličů, což je o několik desítek více než při posledních parlamentních volbách. Podle konzulky Jany Karfíkové byl o zápis do zvláštního seznamu před prezidentskou volbou znatelný zvýšený zájem.

"Až do poslední chvíle lidé volali a měli zájem také o zřízení datové schránky, aby si ještě stihli požádat o voličský průkaz," uvedla Karfíková. Poměr voličů zapsaných na zvláštním seznamu a těch, kteří přijdou k volbám s voličským průkazem, je podle konzulky přibližně půl na půl.

Ze statistik volební účasti, které si velvyslanectví vede, vyplývá podle konzulky Karfíkové nárůst volební účasti o 200-300 voličů při každých volbách. Tradičně vyšší zájem je o druhé kolo prezidentské volby. V roce 2013 hlasovalo v Paříži v prvním kole 300 a ve druhém. kole 400 voličů. V roce 2018 zde odevzdalo svůj hlas 500 voličů v prvním kole a 700 v kole druhém.

"V prvním kole tentokrát očekáváme účast kolem 750 lidí, ale doufám, že by jich mohlo přijít až tisíc," uvedl velvyslanec Fleischmann.

Podrobné statistiky si ambasáda vede také z čistě praktického důvodu. Jak vysvětlila konzulka Karfíková, zastupitelský úřad musí včas objednat potřebný počet hlasovacích lístků, protože v Paříži je všichni voliči dostávají až ve volební místnosti. Kvůli zachování anonymity volby si ani občané volící na voličský průkaz nemohou přivézt hlasovací lístky z ČR, protože ty jsou tištěné na specifickém druhu papíru. Odhady účasti jsou pro velvyslanectví důležité, aby zajistilo dostatečný počet lístků a zároveň neplýtvalo.

Pařížský zastupitelský úřad se podle ministerstva zahraničních věcí řadí tradičně mezi ty s nejvyšším počtem zapsaných voličů. Letos mu připadá šesté místo, a to po Londýně (1325), Bruselu (1028), Bratislavě (619), Bernu (600) a Sydney (592). V Paříži je zapsaných o několik desítek více voličů než v New Yorku (498).

Jediná volební místnost ve Francii se nachází na českém velvyslanectví v sedmém pařížském obvodu. Podle velvyslance Fleischmanna k volbám pravidelně chodí převážně krajané žijící v hlavním městě, ale výjimkou nejsou ani turisté nebo krajané z regionů.

V pátek večer přijely na českou ambasádu volit také dvě mladé Češky žijící v německém Heidelbergu. Univerzitní vědkyně Jana a IT konzultantka Renata vysvětlily, že do Paříže mají přímý spoj a cesta je pro ně časově nejvýhodnější. "V nejbližších německých velkých městech Frankfurtu a Stuttgartu bohužel volit nelze a do Mnichova, Berlína, Düsseldorfu nebo Hamburku to máme o několik hodin vlakem dále," uvedla Jana, která pracuje na univerzitě v Heidelbergu.