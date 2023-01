Z chovu v Brodu nad Tichou zbývá vynosit přes 70 tun drůbeže

Posledních zhruba 74 tun drůbeže zbývá ještě vynosit z hal velkochovu společností Česká drůbež v Brodu nad Tichou, kde se na konci minulého roku prokázalo dosud největší ohnisko ptačí chřipky v Česku. ČTK to dnes řekl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Hasiči by měli na místě ukončit činnost do konce tohoto týdne. Po vynesení drůbeže bude následovat opakované čištění a dezinfekce celého areálu.