Za mikulášskou nadílku a kostýmy Češi letos utratí přes půl miliardy

Obdarovanými jsou v drtivě většině případů děti. V mnohem menší míře se symbolickou mikulášskou nadílkou obšťastňují také dospělí. Naopak některé rodiny s dětmi – zejména sociálně slabší – mikulášské obdarovávání vynechávají, neboť kvůli finančně napjatým rozpočtům upřednostňují šetření na dárky vánoční. Letos takových rodin bude kvůli energetické drahotě a obecně inflaci více, než tomu bývá obvykle.

Letos se tak bude mikulášské obdarovávání v ČR týkat necelých dvou milionů lidí, kteří se na nějaký ten dárek mohou těšit. Lidé v ČR své výdaje spjaté s mikulášskou oslavou navýší průměrně na zhruba 290 korun, z loňských 270 korun. Mikulášské výdaje tedy celkově přesáhnou půl miliardy korun, měly by činit přibližně 550 milionů korun. Mikulášské výdaje tak představují ani ne setinu výdajů vánočních, které letos dosáhnou zhruba 55 až 60 miliard korun.

TOP 10 svátků, které letos vydělají obchodníkům v ČR nejvíce peněz (platí pro rok 2021)?

1. Vánoce (dárky, stromeček, cukroví, kapr, alkohol…) – 9 000 Kč na osobu, celkově až 60 miliard korun za všechny dospělé obyvatele ČR

2 Silvestr (potraviny, alkohol, pyrotechnika) – 1 700 Kč na osobu, celkově zhruba 15 miliard korun za všechny dospělé obyvatele ČR

3. Velikonoce (dárky, beránek, čokoládoví zajíčci, alkohol,..) – 900 Kč na obyvatele, celkově zhruba 8 miliard korun za všechny obyvatele ČR

4. Dušičky (věnce, svíčky) – 160 Kč na osobu, celkově zhruba 1,2 miliardy korun za všechny obyvatele ČR

5. Mezinárodní den žen (květiny, bonboniéry) – v řadu stokorun, týká se ale pochopitelně jen obdarovávaných žen

6. Valentýn (květiny, šperky…) – v řádu stovek korun, ale spíše pouze v případě převážně mladých lidí do 35 let

7. Den matek (květiny, šperky, kosmetika) – v řadu stokorun, týká se ale pochopitelně jen obdarovávaných matek, příp. babiček

8. Mikuláš (dárky pro malé děti, kostýmy) – v řádu nižších stovek korun, ale spíše pouze v případě převážně rodin s malými dětmi ve věku do 10 let

9. Halloween (alkohol, kostýmy) – v řádu vyšších stovek korun, ale poměrně omezeně, pouze mezi specifickými skupinami lidí (mladí lidé, často cizinci žijící v ČR)

10. Sv. Patrik (alkohol) – v řádu nižších stovek korun, ale spíše pouze mezi specifickými skupinami lidí (mladí lidé, často cizinci žijící v ČR)