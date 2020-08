Sedm důvodů, proč je dobré se nechat očkovat proti chřipce

Očkování proti chřipce není povinné, má ale řadu výhod, a v současnosti možná důležitějších než kdy jindy. Odborníci se totiž obávají podzimního souběhu respiračních onemocnění s covidem-19, a právě očkování proti chřipce může situaci na podzim výrazně zlepšit.

O přínosech případného očkování proti chřipce informovala na svých webových stránkách Hygienická stanice Hlavního města Prahy, která vyjmenovala sedm bodů, proč se nechat na podzim očkovat:

1. Nezchudnete

Marodění znamená pro zaměstnance, jakož i členy jeho domácnosti, poměrně značný zásah do rozpočtu. Podle ekonomů ztratí průměrně vydělávající člověk s platem 25 000 korun při desetidenní pracovní neschopnosti až 9188,-Kč. Chřipka si obvykle vyžádá minimálně týden v pracovní neschopnosti a dalších 14 dní pro další rekonvalescenci.

2. Nepřijdete o Vánoce

Chřipka v Česku zpravidla udeří v prosinci, kdy jsou zároveň také vánoční svátky. Značná část lidí z tohoto důvodu marodí, ačkoliv by si bývala mohla užívat nejen volné dny, ale i Vánoce se svými nejbližšími.

3. Nehrozí vám chřipka v zaměstnání, ba ani ve veřejné dopravě

Virus chřipky se dokáže udržet i na pevných površích, včetně klávesnice, desky pracovního stolu nebo madla ve veřejných dopravních prostředcích, a to slovy WHO i osm hodin. Riziko možné infekce v místech, kde se kumuluje velké množství lidí, je z tohoto důvodu velmi vysoké.

4. Přispějete tím ochraně svých bližních



Jakmile jenom jeden člověk z případné čtyřčlenné rodiny onemocní, nakazí i další členy své domácnosti, včetně dětí. Přičemž právě ty mohou přispět jejímu dalšímu šíření.

5. Očkování je zdarma

Chřipka může kohokoliv napadnout kdykoliv, v jakémkoliv věku. Nejhůře jsou na tom ale lidé trpící chronickými onemocněními a senioři starší 65 let. Těm vakcínu hradí zdravotní pojišťovny. Proto je také potřeba v takovém případě kontaktovat praktického lékaře. Jiní ale mohou využít preventivních programů zdravotních pojišťoven, jež na očkování také připlácejí.

6. Od nikoho jiného nemoc nechytíte

Ve srovnání se Spojenými státy, kde se rok co rok nechá očkovat 60 % lidí, je v Čechách zatím nízká proočkovanost, a to pouhých 5 %. I proto je větší nebezpečí, že se v době od konce ledna do března, kdy vrcholí epidemie chřipky, potkáte s někým, kdo může být infikovaný chřipkovým virem.



7. Budete zdraví, nehrozí vám případná hospitalizace

S terapií chřipky jdou ruku v ruce mnohá omezení, včetně permanentního pobytu doma, pití tekutin a dodržování klidového režimu. Dostaví-li se komplikace, jež mohou propuknout u každého, může hrozit i pobyt v nemocnici.