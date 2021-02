AstraZeneca dodá Česku první vakcíny za týden. Do Brna dorazily první dávky Moderny

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do Brna dnes dorazila první várka 1700 dávek vakcín Moderny. Fakultní nemocnice Brno je rozdělí mobilním týmům z krajských nemocnic, které budou očkovat seniory v domovech. ČTK to řekla mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá. Do kraje zatím chodily vakcíny Pfizer. První vakcíny proti covidu-19 by firma AstraZeneca měla začít do České republiky dodávat od příštího pondělí 8. února.