Část lidí z Ukrajiny se začne v ČR zřejmě začne léčit s vysokým krevním tlakem nebo cukrovkou

"Na Ukrajině není tak dobrá zdravotní péče jako u nás, řadu chronických nemocí jako cukrovku nebo vysoký krevní tlak tam příliš neřeší. My se musíme připravit na to, že tyto nemoci při vstupní prohlídce objevíme ve zvýšené míře. Nemluvě o covidu, proočkovanost je totiž na Ukrajině velmi nízká," uvedl Šonka.

Zatímco v ČR je proti covidu-19 očkováno více než 75 procent dospělých, na Ukrajině je to zhruba třetina. Posilující dávku tam mají méně než dvě procenta lidí. Ukrajinci, kteří v ČR získají vízum ke strpění a zároveň s ním veřejné zdravotní pojištění, mají nárok zdarma i na toto očkování. Lékaři jim ho doporučují.

Uprchlíkům hrozí ale i jiné infekční nemoci. "Lidé přicházející z Ukrajiny mohou trpět různými infekcemi, které získali po cestě sem nebo při pobytu na válečném území. Náhle se ocitli v prostředí s nízkou hygienou, v malých, nevětraných prostorách, jako je metro či bunkr, cestovali namačkaní v dopravních prostředcích. Půjde převážně o běžné respirační infekce nebo průjmová onemocnění," uvedl předseda Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSL JEP) Pavel Dlouhý.

Odborná společnost podle něj spolu s ministerstvem zdravotnictví připravuje třístupňový systém péče, aby zabránili infekčním rizikům spojeným s migrací. Podle Dlouhého se dá také očekávat, že bude třeba některým uprchlíků zajišťovat i léčbu chronické infekce HIV a chronické hepatitidy.

"Ještě častěji bude třeba pokračovat v léčbě chronických interních onemocnění, jako je třeba vysoký krevní tlak nebo cukrovka, protože většina pacientů si přiváží léky jen na několik dnů. U dětí se budou pediatři věnovat kontrole očkování a doplní chybějící dávky," dodal.

Podle předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilony Hülleové ale nebude jednoduché dlouhodobou péči pro děti z Ukrajiny zajistit, protože praktických lékařů je málo. "Například na Jihlavsku skončily najednou dvě lékařky a dosud tam máme 800 dětí, které se nemají kam registrovat," uvedla. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) odhadla, že na jednu ordinaci dětského lékaře jich bude v průměru připadat kolem 40 až 50. Dosud se ke zdravotnímu pojištění přihlásilo asi 150.000 uprchlíků, z nich 68.000 dětí.

Na kongresu budou praktičtí lékaři diskutovat také o přípravě na podzimní vlnu covidu-19. Počítají s mírným létem, ale také s mutacemi, které na podzim mohou přijít. Žádají ministerstvo zdravotnictví, aby upadající zájem o očkování zvrátilo pomocí motivačních kampaní a informacemi o případných zdravotních rizicích pro neočkované. Již očkovaní se zřejmě v létě či na podzim budou přeočkovávat.

"Očekáváme, že jaro a léto bude obdobím klidu, alespoň co se nemoci covid-19 týká. Nicméně se musíme poučit z minulých let a nachystat se na očekávanou podzimní vlnu. Otázkou pouze zůstává, jaká varianta nás čeká, do jaké míry bude nakažlivá a jak závažné komplikace způsobí," uvedla dětská praktická lékařka a členka výboru Vakcinologické společnosti České lékařské společnosti ČSL JEP Hana Cabrnochová.