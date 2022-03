Česká lékárnická komora nedoporučuje vydávat léky na předpis Ukrajincům bez víz

ČLnK to odpověděla na dotaz ČTK. Na problém upozornil na twitteru šéf Grémia majitelů lékáren Marek Hampel, lékárníkům doporučuje, aby takové pacienty odkázali na policii nebo na krajské asistenční centrum.

"Uprchlíkovi, který nemá vyřízeno zdravotní pojištění, ale ani mu nebylo uděleno vízum nebo poskytnuta dočasná ochrana, ČLnK doporučuje vydat léčivé přípravky na základě nyní dostupných informací po dohodě se svým zaměstnavatelem jen na účet pacienta, protože stát nezaručuje úhradu léků vydaných uprchlíkům, kteří vízum nebo dočasnou ochranu nezískají," uvedla ČLnK.

Někteří se podle ní mohou přesunout do jiného státu nebo nemusí být jejich žádosti vyhověno, takže by pak léky proplacené nebyly. "Jen tak budou majiteli lékárny zaplaceny léky na recept zdravotní pojišťovnou. V lékárnách nelze lék vydat a pak zpětně žádat o úhradu pro danou osobu bez víza," uvedl Hampel.

Do Česka už přišlo podle odhadů zatím kolem 270.000 uprchlíků z Ukrajiny. Víza, která opravňují také k získání veřejného zdravotního pojištění, získalo podle ministerstva vnitra 180.000 z nich. Na vyřízení dokumentů mají 30 dní. Podle připravované legislativy by zdravotní pojišťovny měly zdravotnickým zařízením zdravotní péči o ty, kteří získají víza, proplácet i zpětně už od příchodu do ČR. Lékaři jim mohou právě i předepsat potřebné léky.

Komplikovanější může být i vystavení elektronického receptu ukrajinským pacientům. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informoval, že na ukrajinská telefonní čísla není možné odesílat e-recepty prostřednictví SMS zprávy. "Pokud bude předepsán ukrajinskému pacientovi eRecept a daný pacient nebude mít české telefonní číslo, bude moci získat identifikátor eReceptu na základě papírové průvodky nebo formou zaslání na konkrétní e-mailovou adresu," odpověděla na dotaz ČTK Eva Zahradnická z tiskového oddělení SÚKL. Podle ní ústav nyní jedná o úpravě s poskytovatelem SMS brány.

Zdravotní péči o uprchlíky mají posílit v příštích dnech také takzvané UA pointy. Ministerstvo zdravotnictví nařídilo fakultním nemocnicím, aby zřídili speciální vyhrazené ambulance, kde by byl i tlumočník. První se už dnes otevřely například ve FN Ostrava nebo FN Plzeň.