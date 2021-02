Do srpna bude v Česku naočkováno sedm milionů lidí, věří Blatný

Očkování proti koronaviru je s nyní distribuovanými vakcínami kompletní po podání druhé dávky. Očkovat se v ČR začalo loni 27. prosince. Zdravotníci do úterního večera aplikovali 382.416 dávek vakcíny, druhou zatím dostalo 116.622 lidí. Výrobci k dnešku dodali do Česka 489.575 až 577.130 dávek vakcíny, rozptyl je způsoben tím, že z lahvičky od firem Pfizer/BioNTech lze získat pět až šest dávek.

Záměrem je podle Blatného to, aby bylo v létě v Česku proočkováno 60 až 70 procent populace. "Jestli nám přijdou vakcíny, které nám měly přijít, což je mimo moji kontrolu, ale neumím si představit, že by se to nestalo, tak si myslím, že léto je ta doba, kdy bude proočkován dostatek lidí, abychom viru zamezili v dalším komunitním šíření. A to přinese zásadní změnu v životě nás všech," uvedl ministr. "Věřím tomu," odpověděl na otázku, zda bude v ČR do srpna sedm milionů naočkovaných.

Ministr připomněl, že vládní strategie počítá se 100.000 očkovaných denně. "Řešili jsme to s hejtmany i s radou pro zdravotní rizika. Už nyní je jasné, že jsme schopni očkovat i výrazně přes 100.000 lidí za den, když využijeme všechny kapacity," podotkl.

V Česku se zatím očkuje vakcínami od firem Pfizer/BioNTech a Moderna, začala také distribuce vakcíny od společnosti AstraZeneca. V současné době se prioritně očkují zdravotníci, obyvatelé a zaměstnanci domovů seniorů a podobných lůžkových zařízení sociálních služeb a senioři starší 80 let.