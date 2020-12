Epidemie covidu sílí. Babiš se nechá očkovat, nechce ale "šaškárnu před kamerami"

Zmocněnce pro očkování ale Babiš navzdory svým dřívějším vyjádřením nechce, postu se ujme sám. Premiér řekl, že se chce sám nechat očkovat, ale až poté, co mu to schválí jeho lékař. Prezident Miloš Zeman řekl CNN Prima NEWS, že se také nechá očkovat, ale nechce u toho kamery.

Denní počty nakažených v Česku v poslední době rostou. Například páteční podíl zaznamenaných případů covidu-19 na počtu provedených testů, který dosáhl 26,9 procenta, byl nejvyšší od 14. listopadu. Sobotní podíl byl téměř stejný, činil 26,8 procenta. Index PES, kterým se mají řídit opatření proti covidu-19, byl k dnešku již třetí den na 76 bodech ze sta, což je spodní hranice pátého stupně pohotovosti. Podle státu by v takovém případě už mělo být zváženo zpřísnění opatření.

Česko podle ministra vnitra a předsedy Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD) směřuje ke zpřísnění opatření. Vláda by o přesunu do pátého stupně PES měla jednat v pondělí, řekl v sobotu Hamáček serveru Seznam Zprávy. Babiš ale dnes řekl novinářům po své návštěvě nemocnic v Praze, že nemá informace o tom, že by se tím vláda v pondělí měla zabývat. Je to podle něj věcí ministerstva zdravotnictví, nikoli jiných členů vlády.

V nemocnicích dnes Babiš řešil postup při očkování veřejnosti proti covidu-19. Vakcinace může podle premiéra začít 27. prosince, pokud očkovací látka do země dorazí už 26. prosince. Technické podrobnosti plánu Babiš ještě v pondělí projedná s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO). Blatný v pátek řekl, že očkovací látka by měla dorazit do ČR 26. nebo 27. prosince. Do konce roku podle něj pravděpodobně dorazí více než původně avizovaných 10.000 dávek.

Babiš ještě v pondělí uváděl, že navrhne vládě zřízení funkce vládního zmocněnce pro očkování proti covidu-19. Dnes však prohlásil, že zvláštního zmocněnce už nechce a stane se jím sám. "Protože já mám svoje zkušenosti s ministerstvem zdravotnictví, celoroční, takže jsem se rozhodl, že to budu já," zdůvodnil změnu svého rozhodnutí. Zástupci opozice v dnešní Partii Terezie Tománkové na CCN Prima NEWS to kritizovali. Podle poslance ODS Jana Skopečka je to horší reklama na očkování, než byl sporný inzerát ministerstva zdravotnictví. Podle šéfa poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska se přípravy očkování budou prodlužovat, pokud je bude řídit Babiš.

Kladně se naopak vyjádřili třeba předseda Českomoravské konfederace odborových svazu Josef Středula a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. "Pokud (premiér) silou pozice zajistí, abychom se dostali na úroveň Německa, Izraele, potom mu zatleskáme," uvedl Špicar. Podle Středuly je Babišovo rozhodnutí jediné možné východisko.

Sám Babiš se chce nechat očkovat, ale ještě o tom musí podle dnešního vyjádření premiéra rozhodnout příští týden jeho lékař. Rovněž prezident Zeman řekl v dnešní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS, že se naočkovat nechá, ale bez účasti médií. Uvedl, že při svém očkování nebude dělat "žádnou šaškárnu s televizními kamerami". Někteří zahraniční politici se přitom nechávají očkovat v přímém přenosu na podporu vakcinace. Také sám Zeman tvrdí, že vakcína je jedinou cestou z krize.

Kvůli šíření koronaviru budou v úterý poslanci posuzovat už čtvrtou žádost menšinové vlády ANO a ČSSD o souhlas s prodloužením nouzového stavu. Prezident Zeman dnes podpořil žádost vlády. Kritiky prodloužení nouzového stavu označil za politické hyeny.

Prezident se označil za zastánce přísných opatření proti covidu-19. Například někteří podnikatelé, které zasáhla omezení zavedená kvůli epidemii vládou, ale postup státu kritizují. Zhruba 300 autobusových zájezdových dopravců dnes na parkovišti PVA EXPO Praha Letňany v Praze protestovalo proti postupu vlády při řešení podpory sektorů zasažených krizí. Stát na podzim rozdělil mezi dopravce miliardu korun, podle firem to však kvůli pokračující krizi na záchranu oboru nestačí. Bez další pomoci podle nich může zájezdová doprava zkolabovat.