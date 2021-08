Epidemie v Česku znovu zrychlila, reprodukční číslo je zpátky na hodnotě jedna

Právě to je hranice mezi zpomalováním a zrychlováním nákazy. Incidenční číslo, které ukazuje týdenní počet nově nakažených v přepočtu na 100.000 obyvatel, stagnuje osm dní v řadě na hodnotě 12. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Mírně vzrostl počet lidí, kteří jsou s koronavirem v nemocnicích. Ve středu jich bylo 67, o dva více než o den dříve. V těžkém stavu bylo 14 pacientů, v úterý jich bylo 11.

Odborníci očekávají, že s nadcházejícím návratem lidí do zaměstnání a dětí do škol začne epidemie covidu-19 sílit. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška by i při vysoce rizikovém scénáři vývoje mohlo být v nemocnicích kvůli covidu v druhé polovině září kolem 500 lidí, z toho necelá stovka na jednotkách intenzivní péče.

Laboratoře ve středu provedly zhruba 66.000 testů, o 14.000 méně než před týdnem. U preventivních a plošných testů, které jsou nejčastější, stoupl proti předchozí středě podíl pozitivních vzorků z 0,13 na 0,21 procenta. U epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, se zvýšil z 0,51 na 0,59 procenta. V případě diagnostické indikace, kdy jsou testováni třeba lidé vykazující příznaky, stoupl podíl pozitivních výsledků z 1,89 na 2,46 procenta.

Epidemická situace se liší v jednotlivých krajích. Nejhůře na tom je momentálně Praha, kde za uplynulých sedm dní připadá na 100.000 obyvatel 30 nakažených. Ve středních a jižních Čechách je incidence 15, v Libereckém a Karlovarském kraji 12. Naopak v Olomouckém kraji připadají na 100.000 lidí v předchozím týdnu čtyři případy koronaviru, což je nejméně v Česku.

Od loňského března, kdy epidemie v ČR začala, odhalily laboratoře 1,678.331 případů covidu-19. Většina lidí se z nákazy již vyléčila. S koronavirem naopak zemřelo 30.393 nakažených. V poslední pěti dnech ministerstvo neeviduje žádnou oběť.