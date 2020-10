Fakultní nemocnice omezí plánovanou péči, oznámil Prymula

Podle Prymuly se bude muset původně plánovaný počet míst pro nemocné s koronavirem kvůli rostoucímu počtu případů zdvojnásobit. Jaký by měl být, ministr neupřesnil. Fakultní nemocnice začaly péči omezovat už v minulých dnech.

"Ta opatření jsou už poměrně bolestivá, protože nad rámec té původně deklarované kapacity ji musíme prakticky zdvojnásobit. Důvod pro to je zřejmý. Blížíme se do fáze, kdy naše běžná kapacita může být ohrožena, tak jak nám kontinuálně narůstají hospitalizovaní pacienti. Dohodli jsme se s řediteli, že budou v tuto chvíli omezovat už elektivní péči, tedy péči, která je plánovaná, a připraví se uvolnění této kapacity na nápor pacientů covid pozitivních," řekl ministr.

Odpovídám na otázku, zdali bude stačit kapacita lůžek. pic.twitter.com/0dAi7LCHFh — Roman Prymula (@profesorPrymula) October 14, 2020

Podle neveřejné predikce Ústavu zdravotnických informací a statistik (ÚZIS), kterou mají k dispozici Hospodářské noviny, Aktuálně.cz a Deník N, se kapacita nemocnic i při nejoptimističtějším vývoji koronavirové epidemie na konci října vyčerpá. Scénář ukazuje, že ve druhé polovině měsíce bude přibývat v průměru téměř 7000 nakažených denně a úmrtí bude v říjnu téměř tisíc. Naopak nejkrizovější varianta počítá s 22.000 nakaženými za den a 1755 zemřelými.

Podle dostupných údajů v nemocnicích končí zhruba čtyři procenta nakažených. Téměř procento těch, kteří mají covid, je pak ve velmi vážném stavu.

Prymula ve svém úterním projevu řekl, že se stav v Česku prudce zhoršuje, přírůstky počtu pacientů jsou jedny z nejvyšších na světě a modely ukazují, že v dalších týdnech přibude hospitalizovaných a takřka jistě i úmrtí. Ve svém vystoupení ministr zmínil, že jeho strategie je tříbodová. Jedním z bodů je právě posílení kapacity lůžek pro pacienty s covidem a ucelené krizové řízení všech státních nemocnic.

Prymula v projevu podotkl, že nařídil vyčlenění lůžek s intenzivní péčí. Mělo by jich být až 10.000, a to pro pacienty s covidem, pro urgentní medicínu a pro lidi s neodkladnou léčbou. Dostatečný by měl být počet míst na jednotkách intenzivní péče i pro ty, kteří už jsou ve stabilizovaném stavu, ale ještě zůstávají v nemocnici.