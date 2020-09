Na druhou vlnu jsme připraveni, tvrdí Babiš. S důchodovou reformou už nepočítá

V březnu letošního roku zaznamenala Česká republika první tři případy nákazy covid-19. Pozitivní případy opět začínají rapidně narůstat, ale ve srovnání s jarní pandemií je méně pacientů hospitalizovaných a ve vážném stavu. S chladnějším počasím se blíží i chřipková sezóna a tím i vzrůstají obavy z přehlcení systému, protože chřipka zasáhne v České republice až 900 tisíc lidí každý rok.

„My jsme připraveni. Připravujeme se na tak zvanou druhou vlnu, jak o ní každý mluví,“ řekl český premiér v rozhovoru pro Radiožurnál. Podle něj jsou všechny resorty připravené. Dvouměsíční zásoby ochranných pomůcek se skládají ze 75 miliónů roušek a téměř 12. miliónů respirátorů FFP2. „Čekáme, co se stane a pokračujeme v dalších opatřeních,“ uvedl Babiš a poukázal na aplikaci eRouška.

Hlavní hygienička Jarmila Rážová uvedla v pořadu otázky Václava Moravce, že v současnosti hygienici stíhali trasovat 400 případů za den. Po spuštění informační linky 1221 by se počet měl dostat na 750 nově nakažených denně, ale ne více. „Není to správné vyjádření. Budeme trasovat tolik, kolik bude potřeba. Musíme to posílit, na tom se pracuje a ta informace není aktuální. Mluvil jsem s ní o tom a ona řekla, že se tak úplně nevyjádřila, že to bylo vytrhnuté z kontextu. Nemůže to být strop,“ řekl Babiš.

Český premiér a místopředseda vlády Jan Hamáček na tiskové konferenci uvedli, že senioři dostanou jednorázový příplatek ve výši pěti tisíc korun. Toto rozhodnutí započalo vlnu diskusí, jestli se nejedná pouze o strategii nalákat voliče. Vládní koalice ČSSD a ANO se domluvili i na zrušení superhrubé mzdy a zavedení 15% daně z příjmu. Na otázku, jestli je logické rušit superhrubou mzdu a rozumné rozdávat peníze v době koronaviru, Babiš odpověděl, že Česká republika má deváté nejnižší důchody z celé Evropské unie. „Rozpočet pro příští rok je napjatý, tento rok dopadne lépe než schválený deficit 500 miliard. Je tam prostor, nemá to nic společného s volbami,“ míní premiér.

Podle ministryně Maláčové je prioritou vládní důchodové reformy prosazení dřívějšího odchodu do penze pro pracovníky v náročných profesích a příspěvku pro rodiče za výchovu dětí. Maláčová uvedla že reforma je již připravena, ale Babiš s ní nechce diskutovat. „Paní Maláčová s paní Nerudovou si tím pouze budují svoje PR. Důchodová reforma je problém celého politického spektra, kde panují rozdílné názory. Pochybuji, že se dobereme k nějakému výsledku,“ poznamenal premiér.