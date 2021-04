K očkování se dnes přihlásilo 126.000 lidí nad 65 let

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

K očkování proti covidu se do dnešního večera přihlásilo 126.000 lidí starších 65 let, pro něž se dnes spustila registrace. Na twitteru o tom informovali zástupci projektu Chytrá karanténa. Podle pátečního vyjádření ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) je lidí mezi 65 a 69 lety zhruba 670.000. Kolem 150.000 z nich zároveň patří do skupiny chronicky nemocných, kteří už k očkování přihlášeni byli, řekl dnes ministr poslancům.