Když to nejde po dobrém, půjde to po zlém. Mentálně nemáme na to být Švédsko, tvrdí šéf lékařů

"Karantény už nepočítáme. Zdravotnicí v karanténě chodí běžně do práce, to už je delší dobu. Ale onemocní nám asi 100 zdravotníků každý den. Poslední čísla jsou 2600 lékařů, 6000 sester a 4500 ostatních zdravotníků," přiznal prezident České lékařské komory Milan Kubek.

"Když to sečtete, tak jste na více než 13 tisících nemocných zdravotnících. Bohužel zatím se nám ještě neuzdravují, protože jsou to zdravotníci, kteří se nakazili v této aktuální vlně, která se na nemocnice valí," dodal pro Český rozhlas.

Podle jeho slov má pocit, že žije v paralelním světě. Zdravotníci v nemocnicích, jako je Uherské Hradiště nebo Zlín "padají na hubu", ale lidé zároveň hojně chodí po náplavce a houfují se v hloučcích na trhu.

"Nechci nikomu sahat do svědomí, ale je jasné, že takto nemáme šanci epidemii zvládnout. Když to nejde po dobrém, tak to bude muset jít po zlém. Vláda je povinna chránit zdraví slušných lidí tím, že zavede to, čemu se říká lockdown," podotkl.

Podle něj zřejmě nemáme mentálně na to jako ve Švédsku, kde většina opatření fungovala dobrovolně. "U nás to musí fungovat na bázi zákazů a příkazů. Bohužel se ukazuje, že to jinak nejde," dodal s tím, že když to nejde po dobrém, tak to bude muset jít po zlém.