Komory: Ministr bude muset řešit epidemii a financování zdravotnictví

"Jeho hlavní úkol bude přesvědčit občany, že i když přestane platit nouzový stav, tak to neznamená, že bychom měli epidemii pod kontrolou," řekl ČTK prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek. Nový ministr podle něj musí ustát tlaky svých kolegů ve vládě, jejich nápady, co by se dalo rozvolnit.

"Já to beru jako do jisté míry tečku za covidem," uvedl k nástupu nového ministra prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. "Pan profesor Arenberger je zkušený lékař i manažer, tak čekám, že si s tím poradí," dodal.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR podle předsedkyně Dagmar Žitníkové očekává, že s ministrem dořeší některé body, na kterých se s Blatným neshodli. Jde podle ní například o odměny pro záchranáře nebo poukazy na lázeňské pobyty pro zdravotníky.

Kubek, Šmucler i Žitníková se shodli na tom, že je třeba také stabilizovat financování zdravotnictví, protože rezervy zdravotních pojišťoven s vyššími náklady epidemie rychle mizí a kvůli poklesu ekonomiky mají nižší příjmy.

Zdravotnické odbory a ČLK vidí řešení v navýšení plateb za státní pojištěnce. Komora podle Kubka navrhuje navýšení o 500 korun měsíčně od ledna příštího roku. Rozhodnout se to ale podle něj musí už v červnu. Šmucler navrhuje jednorázovou platbu od státu, která by pojišťovnám pokryla částku, kterou mají vyplatit na odměny zdravotníkům mimo nemocnice. Potřeba je asi 12 miliard korun. "To jistě nebude úplně jednoduché jednání s ministerstvem financí," dodal Šmucler.

O financování zdravotnictví mluvil při své první tiskové konferenci i nový ministr. Podle něj je do budoucna třeba uvažovat o vícezdrojovém financování zdravotnictví, nejen ze systému veřejného zdravotního pojištění.

K odcházejícímu ministrovi Blatnému Žitníková a Kubek uvedli, že spolupráce s ním nebyla ideální a doufají v to, že se s novým ministrem zlepší.