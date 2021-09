Lepší koordinace zdravotní a sociální péče může ušetřit peníze, tvrdí koalice

Řekli to dnes na kulatém stole projektu Debaty o budoucnosti o nutných změnách v sociálních službách a zdravotnictví.

Nastavení zdravotně-sociálního pomezí, aby nedocházelo k plýtvání veřejnými prostředky a zároveň se dostaly služby všem potřebným, politické strany řeší už mnoho let. Podle Dostála je možné ve zdravotnictví postupovat efektivněji, ale zároveň je třeba splatit dlouhodobý dluh, kterým je například nerovná dostupnost péče v regionech.

"Koordinace toho, aby člověk dostal přesně tu péči, kterou potřebuje a ne třeba zbytečně dražší, je místo pro úspory," řekl. Jako příklady uvedl takzvané sociální hospitalizace, tedy umístění starých lidí, pro které nejsou místa v domovech pro seniory, na nemocničních lůžkách, která jsou ale dražší. U lidí, kteří nemají nikoho, kdo by se o ně postaral, by měl roli sehrát stát a sociální služby. Koordinátoři, kteří potřebné navedou na správné služby, by podle něj mohli být třeba při obcích.

Podobně vidí možné úspory v tom, jak lidé prvně kontaktují lékaře, pokud mají potíže. Nejdražší variantou je, když si v případě, že to není nutné, volají rychlou zdravotnickou záchrannou službu. "Přitom existují levnější alternativy jako je návštěvní služba, lékařská služba první pomoci nebo domácí péče," dodal Dostál, který na sebe v posledních dnech upozornil odmítnutím sdělit, jestli je očkovaný proti covidu-19, čímž vyvolal i vnitrostranickou debatu, jestli má být kandidátem Pirátů na post ministra zdravotnictví.

Nedostupná zdravotní péče podle něj může znamenat také vyšší náklady pro sociální systém. Například pokud lidé dlouho čekají na ortopedickou operaci, která by jim mohla zlepšit pohyblivost a samostatnost, nebo na moderní drahé léky, které vážně nemocní nedostanou, dokud nebude jejich zdravotní stav dostatečně špatný.

Kohoutová připomněla, že nejlevnější pro stát je, když se o potřebného stará jeho rodina. "Pokud rodina dlouhodobě pečuje, tak za to má být zaplacena. Třeba jako je to v pěstounské péči," uvedla. Upravit by se mělo také vyměřování důchodů těchto lidí, kteří často kvůli časové náročnosti péče o nemocného příbuzného nemohou chodit do práce.

Změny jsou podle expertky ODS třeba také v pobytové péči. Například v domovech pro seniory by měly být nejvýše dvoulůžkové pokoje. Pro takové stavební úpravy je podle ní možné využít dotace z evropských fondů. "Není jasné, kolik stojí jedno lůžko v sociální péči a jedna hodina péče. Stát si v tom musí udělat pořádek," dodala. Úspory ale podle ní musí směřovat znovu do nabídky péče, protože její potřebnost bude se stárnutím populace růst.

Oba zástupci koalic také podporují možnost doplatit si rozdíl mezi cenou kompenzační pomůcky hrazené ze zdravotního pojištění a požadovanou variantou. To v současné době možné není. Propojit by se podle nich mohla práce revizních lékařů zdravotních pojišťoven a posudkových lékařů České správy sociálního zabezpečení.

Reforma sociální péče a úpravy financování zdravotnictví jsou potřeba i podle většiny dalších politických stran, ukázala srpnová anketa ČTK. Zahrnovat by měla změny financování sociální péče, rozvoj pomoci v domácím prostředí, zavedení valorizace příspěvků na péči i výrazný růst výdělků pracovníků. Ve zdravotnictví vidí stany problém v nedostatku lékařů a sester nebo pomalé digitalizaci.