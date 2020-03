"Lidé nám lžou. Nejsme blbí, plýtváte naším časem a materiálem." Slova české lékařky se šíří jako lavina

123 tisíc "liků", více než 20 tisíc komentářů a přes 100 tisíc sdílení. Takový dosah lékařka Pavla Kovaříková pravděpodobně neočekávala, když před dvěma dna na sociální síť na rovinu napsala, že zdravotníci už to zkrátka nezvládají.

"Nespíme, nejíme, na záchodě jsem nebyla ani nepamatuju. Telefon zvoní prakticky nepřetržitě. Jasně, jako lékaři jsme se upsali náročné práci, věděli jsme do čeho jdeme. Ale tohle je jiné. Tohle je sprint i maraton v jednom - je to hrozně intenzivní zápřah, ale zároveň to trvá dlouho a konec je zatím v nedohlednu," napsala dále lékařka v příspěvku, který od svého vydání masivně koluje napříč Facebookem.

Kovaříková dále upozornila, že i přes věčné naléhání ze strany médií, aby asymptomatičtí lidé nechodili na výtěry, jich je pořád "odhadem asi miliarda". Vyzvala proto pacienty s žádnými nebo lehkými příznaky, aby zůstali doma, pili dost tekutin, vzali si Paralen a vyleželi se z toho.

"Nechápu logiku toho, když lidi, kteří se bojí že by koronavirus mohli mít, přijdou na jediné místo, kde je stoprocentně jasné, že se tam koronavirus vyskytuje," dodala.

Následně upozornila na zarážející chování pacientů. "Lidi lžou sanitkám i nám o svých symptomech, abychom je vyšetřili a mají pocit, jak strašně vyzráli na systém. Za prvé - my ani přes spánkový deficit nejsme úplně blbý a poznáme, jestli je někomu špatně nebo ne a dost mě uráží, když ze mě někdo dělá debila a hraje si tu divadlo," napsala.

"A za druhé plýtvají našim časem a energií (a zdravotnickým materiálem, protože i to je komodita, kterou musíme brát v úvahu), který bychom mohli využít pro někoho, kdo naši péči opravdu potřebuje. Ve zdravotnictví sice už chvilku pracuju, ale když nám lidi ukradli roušky, tak to i mě překvapilo," dodala.

Svěřila se také, že po ní lidé křičí, a to jak do telefonu, tak i osobně. "Já chápu, že je to pro vás stresová situace, pro mě taky, ale řevem moji efektivitu práce opravdu nezvýšíte. Jasně, jste naštvaní na vládu, považujete jejich opatření za příliš drsná/ nedostatečná / špatně komunikovaná, já to beru, ale uvědomte si, že tady křičíte na chudáka, který se už nevím jak dlouho nevyspal a který má na rozhodnutí premiéra zhruba stejný vliv jako na zítřejší počasí na Srí Lance," uvedla na rovinu.

Závěrem vyzvala, aby se lidé chovali rozumně a lépe i navzájem sami k sobě a dodala: "Když prohlašujete, že koronavirus je v pohodě, protože to odnesou jen staří a/nebo nemocní, tak vlastně říkáte, že na těchto lidech nezáleží a že jsou postradatelní. To není úplně fajn názor."