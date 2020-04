Moravskoslezský kraj je podle Prymuly na chytrou karanténu připravený

Takzvaná chytrá karanténa, jež má postupně nahradit plošná omezení kvůli koronaviru, byla spuštěna na konci března v Jihomoravském kraji. Má se rozšířit na další kraje, v celém Česku má naplno fungovat od 1. května.

"Moravskoslezský kraj je ze všech krajů možná úplně nejlepší v tom slova smyslu, že tady elektronizace dosáhla opravdu poměrně vysokého stupně. Data ukazují, že se dá populace protestovat někdy mnohem více než v některých jiných krajích," řekl Prymula.

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák řekl, že na začátku epidemie kraj připravil vlastní objednávkový systém, ve kterém eviduje i výsledky. "Teď se dostáváme do vyšší úrovně, kdy musíme věci, které máme lokálně rozvinuté, vyvinuté, používané, propojit s centrálními, takže bylo důležité se dohodnout, jak to uděláme. Věci které máme v našich systémech potřebujeme dostat do centrálních databází," řekl hejtman.

Podle Prymuly lze systémy propojit a získat datové výstupy použitelné centrálně. "Myslím si, že jsme se na všem dohodli, a teď nás čeká práce, která v horizontu nějakých dvou týdnů by měla vést k tomu, že ten systém bude plně funkční," řekl Prymula. IT specialisté zmapují, co jednotlivé systémy umožňují a která data lze propojit do centrálního systému.

"Potřebujeme vědět, jaké jsou parametry v jednotlivých regionech, odběrová místa, laboratoře. Tady už byl instalován systém, kdy jsme schopni využívat vzpomínkové mapy," řekl Prymula.

V takzvané vzpomínkové mapě mohou odborníci po souhlasu nakaženého z dat z jeho mobilního telefonu či platební karty za posledních několik dní vytvořit trasu jeho pohybu. Mapa má sloužit hygienikům k dohledání, koho je třeba kontaktovat, případně otestovat a umístit do karantény.

"Bylo to mnohem rychlejší než v některých jiných krajích. Během jednoho dne už tady byly dvě nebo tři desítky rozhovorů, které byly právě v tomto systému. Myslím si, že během pár dnů medici, co tady jsou, i personál krajské hygieny, epidemiologové budou schopni s tím systémem pracovat," řekl Prymula.

"Dohledávání už probíhalo i v minulosti, teď bude probíhat na takové úrovni, že se budou tyto věci ukládat i do systému, takže budeme mít přehled o kontaktech, a to je právě přidaná hodnota celého toho systému," uzavřel hejtman.