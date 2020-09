Nákaza na ministerstvu zdravotnictví: Hygienici zatím neobjevili další lidi s covidem

Vedle Rážové se nákaza potvrdila i u ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška. Podle Jágrové nyní úřady zkoumají, jestli se nakazili jeden od druhého. "Probírali jsme, kde všude spolu byli, ale nedospěli jsme k závěru," řekla. Hygienici plánují zkoumat, zda jsou oba nakaženi stejným kmenem viru, nebo se jen náhodou současně objevily dva zdroje nákazy.

Další potvrzený případ onemocnění podle Jágrové hygienici zatím nezjistili. "Onemocněli jen lidé v nejbližším pracovním okolí paní náměstkyně (Rážové) a další onemocnění se zatím neobjevilo. Ale karanténa zatím neskončila," podotkla.

Hygienici z hlavního města ve čtvrtek uvedli, že dosud vyhodnotili 157 tzv. epidemiologicky závažných kontaktů. "Z uváděného prozatímního celkového počtu jde o 125 osob z prostředí šetřeného pracoviště, 23 lidí z oblasti hromadných sdělovacích prostředků, sedm dalších pracovních kontaktů a dva kontakty z osobního soukromého prostředí," upřesnili.

V karanténě je kvůli jednáním s Rážovou i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), který měl negativní test na koronavirus. Schůzku s Rážovou absolvoval v úterý i premiér Andrej Babiš (ANO). On a další zástupci úřadu vlády však do karantény kvůli jednání nemuseli, rozhodli ve středu hygienici. Podle Babiše to zdůvodnili tím, že od hostů byli v dostatečné vzdálenosti ve větrané místnosti s vysokým stropem.

Na úřadu vlády jsou podle Jágrové dva případy koronaviru. "Bylo mi řečeno, že jeden člověk opravdu vůbec nebyl v kontaktu s celým patrem, kde sedí pan premiér," řekla Blesku Jágrová. Další případ nákazy se potvrdil v tiskovém oddělení, nemocný ale rovněž nebyl v kontaktu s předsedou vlády. "Byl to navíc člověk, který měl dovolenou, vrátil se a nebylo mu dobře, takže šel hned do izolace a nebylo potřeba provádět žádná protiepidemiologická opatření," dodala.

Babiš byl podle Jágrové na testech na covid-19 několikrát. "Na úřadu vlády si dělají testy pravidelně v rámci vlastních opatření. Kdy konkrétně byl, ale nevím," cituje Blesk Jágrovou. Babiš v rádiu Impuls ve čtvrtek uvedl, že zatím neabsolvoval ani jeden test na koronavirus. Vzhledem ke své opatrnosti je přesvědčený, že je zdravý.