ONLINE: Hejtmani mohou do nemocnic povolat další lékaře a sestry

8:00 - Nemocnice mají představitele krajů informovat o svých potřebách. Podle Blatného bude pomoc zdravotníků z ambulancí či zařízení jednodenní péče třeba po příští tři týdny, než počty nově nakažených začnou klesat, a další dva, kdy bude mít nynější vlna epidemie dozvuk v hospitalizacích. Zdravotníci mohou být povoláváni také do lázeňských zařízení, která by se mohla starat o lehké pacienty na doléčení, což by podle ministra lázeňský personál zvládal jen těžko.