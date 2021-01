ONLINE: Koronavirem se v ČR nakazilo přes 900 tisíc lidí. Reprodukční číslo opět roste

10:38 - V Rusku za uplynulý den přibylo 21.152 nově potvrzených případů nákazy koronavirem a 597 úmrtí. O den dříve to bylo 21.734 nových případů a 586 úmrtí, uvedly dnes tiskové agentury s odvoláním na operativní štáb. "Je to druhý den po sobě, co je nových případů méně než 22.000," konstatoval list Kommersant na svém webu.

10:23 - KSČM ve Sněmovně pravděpodobně podpoří vládní žádost o prodloužení nouzového stavu. Předseda komunistů Vojtěch Filip po dnešním jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) novinářům řekl, že by měl nouzový stav platit, dokud je nutná pomoc vojáků v nemocnicích či sociálních ústavech. S předsedou vlády projednával i možnosti využití vakcín proti covidu-19 z Ruska a Číny i to, jak budou fungovat lyžařské areály o jarních prázdninách.

9:54 - Mobilní tým Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně provedl očkování proti nemoci covid-19 dosud v 18 domovech seniorů a podobných zařízeních, jichž jsou v regionu desítky. Zdravotníci denně očkují 200 až 250 lidí, uvedla dnes v tiskové zprávě mluvčí nemocnice Dana Lipovská. Očkování podstupují klienti i personál. V Brně začal tým i druhé kolo očkování. Mobilní týmy mají i jiné nemocnice v kraji, například Fakultní nemocnice Brno.

9:40 - Počty nových případů nemoci covid-19 v Praze dále ve srovnání s předchozími týdny klesají. V úterý přibylo 905 nakažených, což bylo zhruba o 50 méně než předchozí úterý. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Od začátku epidemie koronaviru v Česku loni v březnu bylo v Praze zaznamenáno už zhruba 101.000 případů covidu-19 a zemřelo 1320 nakažených.

9:25 - Jihomoravský kraj zahájil dnes v Těšanech na Brněnsku u seniorů nad 80 let očkování proti covidu-19. Celkem se k dávce ve zdravotním středisku přihlásilo skoro 50 lidí. Nemusejí se registrovat ani chodit do nemocnice, řekl novinářům hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Podle něj by se projekt měl týkat více než 160 obcí, kde tvoří polovinu obyvatel senioři nad 80 let. Na čtvrtek a pátek měl kraj naplánované další obce, podle hejtmana je však nedostatek vakcín, což celou akci brzdí.

8:48 - Novým koronavirem se v Česku od začátku epidemie prokazatelně nakazilo přes 900.000 lidí. V úterý přibylo do statistik 9558 nových případů, o 1239 méně než před týdnem. Počet hospitalizovaných s nemocí covid-19 v úterý klesl na 6608 případů z pondělních téměř 7000.

8:01 - Prezident Miloš Zeman se dnes nechá očkovat proti koronaviru. Očkování absolvuje v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) v Praze, kde má zároveň v plánu celkovou preventivní zdravotní prohlídku. V nemocnici proto zůstane minimálně do čtvrtka.

7:50 - V pondělí mělo R hodnotu 0,76, v úterý stouplo na 0,82. Ostatní tři sledovaná kritéria se naopak zlepšila. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Reprodukční číslo se na začátku ledna dostalo na hodnotu 1,45, poté začalo klesat až na nedělních 0,68. Od té doby mírně roste. Na stejné či vyšší hodnotě jako toto úterý bylo reprodukční číslo naposledy minulou středu.