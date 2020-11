PES zůstává na hodnotě 57, v sobotu přibylo 2667 nakažených

V sobotu podle webu ministerstva testy potvrdily nákazu novým koronavirem u 2667 lidí, což je nejnižší hodnota za první víkendový den od 3. října.

Bodové skóre systému PES, od kterého se odvíjí plán rozvolňování, se pro jednotlivé kraje značně liší. Nejlépe je na tom se 42 body Praha, která se drží při dolním okraji prostředního z pěti pohotovostních stupňů. Šest krajů má index PES 57 bodů, což odpovídá celostátní hodnotě. V Karlovarském kraji je index o dva body vyšší a Olomoucký a Pardubický kraj dosahují 62 bodů. Zbylé čtyři kraje mají 67 bodů. Hranicí pro sestoupení ze čtvrtého do třetího pohotovostního stupně je 60 bodů. Opatření ale musí být podle dřívějšího vyjádření ministra Jana Blatného (za ANO) dál platná pro celou zemi.

Od začátku epidemie se novým koronavirem v Česku prokazatelně infikovalo 518.649 lidí, z toho přes 183.500 od začátku listopadu. Přibližně 85 procent z nich už se uzdravilo, v současnosti je nemocných 68.268.

Denní nárůsty počtu nově prokázaných případů postupně klesají. V prvním listopadovém týdnu opakovaně přesáhly 10.000, přičemž maximem bylo 15.725 případů 4. listopadu. V tomto týdnu je denní průměr 4391 potvrzených případů. Politici i odborníci ale v minulých dnech mluvili o tom, že epidemie nebrzdí tak rychle, jak se očekávalo.

Nejvíce nyní epidemie covidu-19 zasahuje Havlíčkobrodsko, kde za uplynulých sedm dní zaznamenali 651 nakažených na 100.000 obyvatel. Na Svitavsku zdravotníci zaznamenali v posledním týdnu 440 nově nakažených na 100.000 obyvatel. Na Chrudimsku a Kutnohorsku se tento ukazatel blíží 391 případům.

Testy prokázaly v Praze za sobotu 246 nových případů nemoci covid-19. Je to přibližně stejný počet jako o týden dřív, kdy v metropoli přibylo 241 nakažených. Průměrný denní přírůstek od začátku týdne je 342 případů. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

PES má pro Prahu hodnotu 42 bodů, na které se drží třetí den v řadě. Celostátní skóre je 57 bodů. Podle skóre PES je na tom hlavní město nejlépe ze všech krajů.

Od začátku epidemie se v Praze novým typem koronaviru prokazatelně infikovalo přes 60.000 lidí. Téměř 53.000 z nich už se uzdravilo, aktuálně nemocných je 6440.

Nejvyšší denní přírůstky počtu nakažených Praha zažívala ve druhé půlce října, kdy ve všední dny běžně přibývalo přes 1000 prokázaných případů. Rekordem bylo více než 1700 pozitivně testovaných 22. října. Dosavadním listopadovým maximem je 903 nových případů za den ze 4. listopadu.

S covidem v metropoli zemřelo 777 pozitivně testovaných. V sobotu přibylo do statistik pět úmrtí, denní průměr v tomto týdnu je 12,5 případu. Od začátku listopadu zemřelo v Praze 362 lidí s novým koronavirem, o 112 více než za celý říjen.

U většiny nakažených v ČR má onemocnění mírný průběh. V nemocnicích je podle posledních údajů 5087 lidí s covidem, tedy asi sedm procent z aktuálně nemocných.

Od začátku epidemie zemřelo s covidem 8054 lidí, z toho 49 tuto sobotu. Od začátku listopadu zemřelo přes 4500 lidí s prokázaným koronavirem. I nárůst počtu zemřelých ale zpomaluje.

Bodový index protiepidemického systému PES se denně vypočítává podle vývoje podílu pozitivních testů za dva týdny, reprodukčního čísla, počtu nakažených na 100.000 obyvatel a 100.000 seniorů za 14 dní. Pokud se vypočítané číslo rizikového skóre dostane do nižšího či vyššího pásma, neznamená to automaticky změnu protiepidemických opatření. Pro zlepšení musí v nižším pásmu zůstat sedm dní, pro zhoršení tři dny. Poté změnu vyhodnotí expertní tým ministerstva zdravotnictví a navrhne vládě opatření zmírnit nebo zpřísnit.

Pokud by ministři souhlasili s přechodem do třetí stupně protiepidemických opatření, znamenalo by to mimo jiné konec omezení volného pohybu osob v nočních hodinách, venku by se mohlo scházet až 50 lidí místo současných šesti, otevřít by se mohly obchody i s jinými než základním potřebami a v omezeném režimu by se mohly otevřít i restaurace. Skončit by měl i zákaz konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech, naopak povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorech a ve vybraných veřejných místech by zůstala. Vyplývá to ze seznamu opatření pro jednotlivé stupně epidemické pohotovosti, kterou vypracovalo ministerstvo zdravotnictví.

Případné další rozvolnění se nebude týkat škol. Ministerstvo školství tento týden oznámilo, že školy budou od pondělí fungovat v režimu podle současného čtvrtého stupně protiepidemického systému.