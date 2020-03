Počet nakažených v ČR dál roste, potvrzeno 344 případů

Pacienti vyléčení z nemoci COVID-19 jsou z Děčína, byli mezi prvními nakaženými novým typem koronaviru. První tři případy nákazy koronavirem oznámilo Česko před dvěma týdny - 1. března. Uzdravení trojice prokázaly dva negativní výsledky v rozmezí dvou dnů, řekla dnes ČTK ředitelka krajské hygienické stanice Lenka Šimůnková.

Ministerstvo zdravotnictví zatím neaktualizovalo údaje z jednotlivých krajů. Ráno měla nejvíce nakažených Praha s více než stovkou případů, následoval Olomoucký kraj, v němž hygienici uzavřeli kvůli nákaze Uničov, Červenku, Litovel a dalších 18 okolních obcí.

V Česku stejně jako v dalších zemích platí kvůli koronaviru mimořádná omezení a restrikce běžného života i podnikání. Od nedělní půlnoci je zatím do příštího úterý zakázán volný pohyb lidí s výjimkou cest do zaměstnání, pro základní životní potřeby, k lékaři či za rodinou. Zavřeny jsou až do odvolání školy, restaurace i obchody s výjimkou těch s potravinami, drogerií a dalším vyjmenovaným zbožím. Preventivní opatření přijímají firmy, úřady, soudy, dopravci nebo nemocnice.