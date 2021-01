Přes web se k očkování přihlásilo první den přes 5000 zdravotníků

"Ti zdravotníci, kteří se registrují nyní, jsou zejména praktičtí lékaři, ambulantní specialisté a tak podobně, kteří nebyli očkovaní v nemocnicích," uvedl ministr. Česká lékařská komora na webu informovala, že do soboty bylo proti novému typu koronaviru naočkováno asi 104.000 zdravotníků, což je zhruba polovina. Dvě třetiny očkovaných pracují v nemocnicích nebo zdravotnické záchranné službě. Druhou dávku vakcíny dostalo zhruba 9000 z nich.

Hlásit přes registrační systém se mohou ti zdravotníci, kteří zatím nedostali ani jednu dávku vakcíny. Po zadání telefonního čísla a ověření kódu zaslaného SMS mohou vyplnit další údaje, systém se ptá na jméno, adresu, zdravotní pojišťovnu a číslo pojištěnce, které je pro české občany stejné jako rodné číslo. Pokud není zájemce starší 80 let nebo jeho jméno není v Národním registru zdravotnických pracovníků, registraci mu systém neumožní.

Termín spuštění registru se několikrát odkládal, což kritizovala Česká lékařská komora. Původně se pro zdravotníky měl registr otevřít spolu se seniory staršími 80 let už 15. ledna. Kvůli problémům s propojením registru zdravotníků se ale rozběhl až dnes. "Výrazně se zpomalilo, až téměř zabrzdilo přidělování nových termínů na první dávku. Právě proto, že je potřeba dokončit to, co je rozočkováno. To zpomalení je dáno nedostatkem vakcín," uvedl ministr. Termíny pro zdravotníky podle něj budou dostupné v řádu týdnů.

Od příštího pondělí měly být registrace otevřeny i pro všechny ostatní zájemce. Ministerstvo zdravotnictví od toho ale ustoupilo. Kvůli velkému zájmu lidí ze skupiny starších 80 let byl systém při spuštění přetížený a zpožďovaly se potvrzovací SMS zprávy. Proto a také kvůli nedostatku očkovací látky se budou další skupiny přidávat postupně. Na řadě by měli být senioři podle věku od nejstarších, vybrané profese a pacienti s některými chronickými nemocemi. Dohromady jich je téměř 3,5 milionu.

"Hlavní prioritou bude věk," řekl Blatný k tomu, kdo by se mohl nechat očkovat dále. Nejspíš podle něj půjde v první řadě o starší 70 let. Ministerstvo má podle něj přehled o tom, kolik lidí je v dané věkové skupině či skupině, profesi nebo pacientů s konkrétním onemocněním. Přidávat je pak bude s postupným navyšováním dodávek vakcíny.

Dál se mohou k očkování registrovat i starší 80 let. Od minulého pátku jim přijde SMS s upozorněním, že na jimi vybraném očkovacím místě jsou volné termíny. Nejdříve jsou po zadání nových termínů informováni nejstarší. Původně mělo být očkování prioritní skupiny, kterou tvoří právě zdravotníci, senioři a zaměstnanci v domovech a starší 80 let ukončeno do konce února. Dnes ministr uvedl, že zřejmě to bude do poloviny nebo do konce března. Ani poté ale senioři o svou prioritu nepřijsou, pokud se přihlásí i v dalších měsících, dostanou termín jako první.

Celkově bylo očkováno proti covidu-19 v Česku přes 207.000 lidí. Největší podíl z nich tvoří právě zdravotníci. V prioritní skupině jsou také zaměstnanci a klienti domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem. Od 15. ledna se začalo také s očkováním starších 80 let. Podle přehledu na webu ministerstva zdravotnictví je jich asi čtvrtina.

Blatný také reagoval na informace o tom, že v některých nemocnicích jsou očkováni i jiní zaměstnanci než zdravotní pracovníci. Není to podle něj v souladu s vakcinační strategií. "Podle našich statistik je patrné, že i když by někde nebyla dodržena priorita, tak že se jedná o výjimečné případy," uvedl. Pro případné nevypotřebované dávky naředěné vakcíny doporučil očkovat zdravotníky nebo pacienty. "Myslím si, že vždy v té nemocnici bude někdo, kdo bude blízko té dané prioritní skupiny," dodal.