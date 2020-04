Remdesivir zabral. Pacient s COVID-19 se uzdravuje, nemoc u něj měla závažný průběh

Novinářům to dnes řekl vedoucí lékař intenzivní péče Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN a 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Martin Balík.

Podle něho však nelze říci, zda byl lék remdesivir pro uzdravení pacienta zásadní. "My doteď nevíme, jestli remdesivir byl to zásadní, co mu pomohlo. Máme ukazatele, které ukazují, že se jedná o komplexní úzdravu a k léku se tolik neupínáme," řekl Balík.

Kúra remdesivirem byla ukončena ve čtvrtek. Pacient je nyní podle ošetřujícího lékaře stále na plicní ventilaci, ovšem už ve fázi rehabilitace a uzdravování se.

Pacient je jediným v Česku, kterému americká firma Gilead schválila podání léku. Nemocnice musela získat lék přímo od firmy Gilead, která ho vyrobila, na základě žádosti popisující jeho stav. Kvůli infekci mu selhaly plíce, musel tak být napojený na přístroj, který mu okysličoval plíce. V době podávání léku už přístroj přestal potřebovat.

V nemocnicích je podle aktuálních dat 340 lidí nakažených novým typem koronaviru, 72 z nich potřebuje intenzivní péči. Pacientům většinou podávají jen léky, které mírní jejich příznaky, například kašel nebo horečku. Například v Ústřední vojenské nemocnici v Praze ale zkoušejí pacientům podávat i další v zahraničí testovaný lék, látku hydroxichlorochin.

Ve VFN je 18 nakažených pacientů, u 31 je podezření

Ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze je nyní 18 pacientů s koronavirem, u dalších 31 existuje podezření na nákazu. Nakažení jsou hospitalizováni na třech klinikách a nemocnice postupně uvolňuje pro nakažené další kapacity na svých čtyřech klinikách. Novinářům to dnes řekl ředitel VFN David Feltl.

Mezi zaměstnanci je podle něj několik desítek nakažených, jsou v karanténě, provoz nemocnice to zatím ale neohrozilo. "Zatím jsme schopni provoz pokrýt. Jak to bude dál, nedokážu odhadnout. V tuto chvíli s mírným optimismem říkám, že zatím zvládáme," řekl ředitel.

Podle něj má nemocnice zatím i dostatek hygienických pomůcek a dostatečně i testuje, a to i přes občasné výpadky rukavic nebo přípravků potřebných pro testování. "Na 14 dní máme ale slušnou zásobu," uvedl ředitel.

S testováním nemocnici podle ředitele pomohla 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Díky její pomoci lze testovat zaměstnance a od pondělí i všechny pacienty, které nemocnice přijímá, uvedl ředitel.

Ve VFN bylo v uplynulých dnech hospitalizováno mimo jiné několik klientů z pražských domovů pro seniory, kde se nákaza projevila. Čtyři klientky domova v pražské Michli v nemocnici zemřely. Další žena a muž nakažení koronavirem zemřeli v nemocnici ve středu a ve čtvrtek. Bezprostřední příčinou ani u jednoho úmrtí nebyl podle dřívějších informací nemocnice COVID-19.